Sony Xperia 1 VII ufficiale: un Camera Phone diverso dal solito, audio e performance al top

Il nuovo top di gamma targato Sony è arrivato e nonostante le poche novità sul fronte del design ci sono varie migliorie sotto la scocca. Sony Xperia 1 VII si presenta come un Camera Phone con tutti i crismi, un dispositivo sicuramente lontano dai canoni più commerciali ma in grado di offrire performance di punta. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in attesa del debutto alle nostre latitudini.

Sony Xperia 1 VII: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Come abbiamo sottolineato anche poco sopra, il nuovo arrivato presenta un look praticamente identico rispetto a quello di Xperia 1 VI. Rispetto agli altri competitor, in questo caso troviamo un ampio schermo senza notch o foro: la selfie camera è inserita nella cornice superiore, una caratteristica che arriva dal passato.

Il display è una soluzione OLED Bravia da 6,5″ di diagonale con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. Si tratta dello stesso pannello del predecessore, ma con una luminosità maggiore del 20%. Il cuore del top di gamma è lo Snapdragon 8 Elite, alimentato da 5.000 mAh di batteria con il supporto alla ricarica rapida e quella wireless.

Tra le altre caratteristiche abbiamo speaker stereo frontali Full-stage (integrati nelle cornici superiore ed inferiore), un ingresso mini-jack da 3,5 mm, la certificazione IP68, una protezione Gorilla Glass Victus 2 frontale ed Gorilla Glass Victus posteriore. Tra le novità per il miglioramento dell’audio ci sono delle caratteristiche mutuate dalla gamma Walkman.

Il software è basato su Android 15, con la promessa di almeno 4 aggiornamenti di Android e fino a 6 anni di patch di sicurezza. Le colorazioni disponibili sono tre, tutte elegantissime: Slate Black, Moss Green e Orchid Purple.

Il pezzo forte è il comparto fotografico, sempre curato a bordo dei top di gamma Sony. Il nuovo Xperia 1 VII non fa eccezione: il sensore principale è un grandangolare da 24 mm con Exmor T da 1/1,35″, apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica. C’è un teleobiettivo Exmor RS da 1/3,5″ con zoom ottico continuo con lunghezza focale di 85-170 mm e macro con distanza di messa a fuoco da 4 cm a 120 mm.

Quest’anno viene migliorato l’ultra-grandangolare, che sale a 48 MP con apertura f/2.0 (più luminosa rispetto al predecessore, f/2.2) ed implementa un sensore Exmor RS da 1/1.56″, fino a 2,1 volte più grande rispetto a quello di Xperia 1 VI.

Continua la collaborazione con ZEISS mentre arrivano alcune tecnologie prese direttamente dalla gamma di fotocamera Sony Alpha e nuove funzionalità AI. Tra queste troviamo AI Framework (mantiene il soggetto al centro dell’inquadratura durante il movimento) e Auto Framing.

Il prezzo di Sony Xperia 1 VII è di 1.499€ per la sola versione da 12/256 GB: per il momento il nuovo top di gamma non è ancora disponibile in Italia, quindi vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.

Sony Xperia 1 VII – Scheda tecnica