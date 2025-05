Apple Pay arriva anche su PlayStation 5: adesso i giochi si comprano con l’iPhone

Il PlayStation Store, il marketplace digitale presente su PlayStation 5 e PS4, offre già una grande varietà di metodi di pagamento, ma da oggi ce n’è uno in più che farà sicuramente piacere ai possessori di iPhone. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, sulla console ammiraglia di Sony è possibile sfruttare anche Apple Pay per acquistare videogiochi e contenuti aggiuntivi.

Acquistare giochi e DLC è ancora più veloce con Apple Pay

Crediti: 9to5mac

Grazie ad un nuovo aggiornamento lato server ancora in fase di rollout, gli utenti di PlayStation 5 possono utilizzare da questi giorni un nuovo metodo di pagamento. Chi ha un iPhone o un iPad con iOS 18 o iPadOS 18, potrà finalmente sfruttare Apple Pay per effettuare acquisti sul PlayStation Store. Selezionando l’opzione per il nuovo metodo di pagamento, infatti, verrà richiesto di scansionare un codice QR, mentre sul proprio dispositivo sarà necessario autorizzare la transazione tramite FaceID oppure TouchID.

L’acquisto, quindi, verrà completato in pochi secondi e si potrà iniziare immediamente il download del nuovo videogioco. Attualmente questo nuovo metodo di pagamento sembra essere ancora in fase di rollout e non disponibile in tutti i paesi. In Italia, per esempio, questa opzione non sembra essere ancora attiva sugli account che abbiamo avuto modo di testare. Apple Pay, inoltre, potrebbe arrivare nelle prossime settimane anche su PlayStation 4.