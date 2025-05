Questi smartphone OnePlus NON si aggiorneranno ad Android 16

Il lancio della versione stabile di Android 16 è atteso per il mese di giugno: tutti i principali produttori hanno già rilasciato delle release beta e tra questi c’è anche OnePlus. Aspettando il debutto della prossima OxygenOS 16, andiamo a vedere quali saranno gli smartphone che non riceveranno il nuovo aggiornamento: si tratta di una lista provvisoria, in attesa di dettagli ufficiali.

Ecco la lista degli smartphone OnePlus che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 16

Crediti: OnePlus

Come anticipato anche in apertura, è da tempo che OnePlus ha lanciato la prima beta di Android 16 (precisamente da aprile). L’OS del robottino verde arriverà in versione finale a giugno, secondo la tabella di marcia di Google.

Non ci sono ancora dettagli sulla OxygenOS 16, l’interfaccia proprietaria di OnePlus basata sull’ultima incarnazione di Android, ma è probabile che se ne parlerà molto presto. Intanto ecco un elenco provvisori (non ufficiale) che comprende tutti gli smartphone OnePlus che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 16.

Serie top OnePlus 10 Pro OnePlus 10T OnePlus 10R altri modelli precedenti

Serie Nord OnePlus Nord 2 OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2 Lite altri modelli precedenti

Serie Nord CE OnePlus Nord CE 3 OnePlus Nord CE 3 Lite altri modelli precedenti

Serie Nord N OnePlus Nord N30 OnePlus Nord N30 SE OnePlus Nord N20 OnePlus Nord N20 SE OnePlus Nord N10 OnePlus Nord N300 OnePlus Nord N200 OnePlus Nord N100



Segnaliamo ancora una volta che non si tratta di una lista ufficiale, ma di un elenco provvisorio basato sulla politica degli aggiornamenti di OnePlus. Per quanto riguarda l’uscita della OxygenOS 16, solitamente l’UI del brand viene rilasciata circa un mese dopo rispetto ad Android.

La versione stabile di Google arriverà a giugno, quindi la nuova OxygenOS potrebbe fare capolino già nel corso del mese di luglio.