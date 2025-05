Il tri-fold Samsung arriverà quest’anno? C’è un indizio importante

La compagnia asiatica è al lavoro sul suo primo smartphone tri-pieghevole e non è di certo un segreto. Secondo alcuni insider ci sarà da attendere almeno fino al 2026 ma ora nuovi indizi sembrano stravolgere le cose. Si tratta di informazioni “ufficiali” ed indicano che il tri-fold Samsung potrebbe vedere la luce già quest’anno. Sarà davvero così?

Samsung Galaxy G Fold: il tri-pieghevole potrebbe arrivare già quest’anno

Crediti: Huawei

La quasi conferma in merito al debutto di questo particolare smartphone arriva dal rapporto sugli utili del primo trimestre, conclusosi il 31 marzo 2025. Come ogni anno l’azienda ha pubblicato il solito report, seguito da una call con gli azionisti per svelare alcune delle novità in arrivo: proprio in occasione di questa si sarebbe accennato al tri-pieghevole Samsung.

L’azienda avrebbe citato esplicitamente un nuovo formato pieghevole in arrivo, una soluzione innovativa prevista proprio nel corso di quest’anno. Non è stato menzionato il tri-fold ma parlare di un pieghevole innovativo lascia poco spazio ai dubbi. Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi ci sarebbe anche Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, il primo pieghevole economico dell’azienda.

Di certo il debutto di questo modello è un passo avanti importante per Samsung, ma definirlo un pieghevole innovativo sarebbe esagerato. Le altre novità foldable sarebbero Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, quindi resta solo un dispositivo, ossia il tri-pieghevole.

Cosa sappiamo del tri-fold di Samsung

Con il lancio di Huawei Mate XT, il colosso tech cinese ha anticipato pesantemente la rivale asiatica presentato il primo tri-pieghevole al mondo. Probabile che Samsung abbia deciso per un lancio cauto, in modo da essere pronta al 100%. Il tri-fold dell’azienda dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy G Fold e avere dalla sua uno schermo pieghevole in due punti.

Una volta aperto, il pannello misurerebbe circa 9,9″ o 10″ di diagonale. Non sono emersi altri dettagli tecnici a parte la presenza della ricarica rapida da 25W. Ricordiamo che l’uscita di questo particolare smartphone è stata già confermata dall’azienda durante l’Unpacked di gennaio: ora non rimane che la presentazione ufficiale.