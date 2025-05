Samsung Project Moohan: confermato il periodo di lancio per il visore con Android XR

In occasione dell’evento Unpacked 2025 tenuto a San Jose che ha visto come grandi protagonisti i nuovi smartphone della serie Galaxy S25, Samsung ha colto l’occasione per mostrare per la prima volta dal vivo anche Project Moohan, il primo visore della compagnia coreana che adotterà il nuovo sistema operativo Android XR.

Il visore di Samsung si mostra per la prima volta all’Unpacked 2025

Il primo visore di Samsung era stato già svelato qualche settimana fa, ma sullo showfloor dell’Unpacked 2025 abbiamo finalmente avuto la possibilità di vederlo con i nostri occhi e ottenere qualche informazioni in più su Project Moohan. Come anticipato anche in precedenza, il visore è frutto di uno sviluppo in partnership con Google e sarà il primo dispositivo a poter vantare Android XR, l’OS sviluppato appositamente per la realtà mista.

Project Moohan sarà inizialmente disponibile per gli sviluppatori, mentre gli utenti finali dovranno aspettare sicuramente di più prima di poter mettere le mani su questo dispositivo. Tuttavia le possibili date di lancio sono ancora avvolte nel mistero: i rumor suggeriscono che il visore di Samsung sarà disponibile per tutti nel 2025, ma è sempre meglio attendere informazioni ufficiali.

In occasione dell’evento I/O 2025, Google e Samsung hanno confermato che Project Moohan arriverà nel mercato entro la fine del 2025. Purtroppo, pero, scarseggiano ancora informazioni sul dispositivo e non è ancora disponibile una previsione su quello che potrebbe essere il periodo di lancio del visore con Android XR.

Ultimo aggiornamento: 21 maggio

