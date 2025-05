Samsung Polygon Foldable è il pieghevole che non ti aspetti: o lo odi o lo ami

In occasione della Display Week 2025, il colosso tech asiatico ha presentato un concept unico nel suo genere. Samsung Polygon Foldable è uno smartphone pieghevole caratterizzato da un design inedito e particolare: andiamo a scoprirlo più da vicino, ma attenti perché è probabile che non potrete acquistarlo mai.

Samsung Polygon Foldable ha un design polarizzante: un pieghevole dallo stile unico nel suo genere

Nonostante il periodo storico per la telefonia mobile (con design e caratteristiche riciclate all’infinito), Samsung ha dimostrato in più occasioni di avere le carte in regola per innovare. A parte i prototipi, l’azienda ha brevettato una sfilza di soluzioni stravaganti come lo smartphone che si piega in due direzioni, quello arrotolabile e compatto, un modello Quad-Fold e perfino un Camera Phone modulare.

Insomma, le idee per cambiare non mancano di certo (nonostante i look sempre identici che ci vengono propinati). L’ultima novità si chiama Samsung Polygon Foldable, un prototipo pieghevole dallo stile futuristico.

Il dispositivo presenta un formato pieghevole a conchiglia come Galaxy Z Flip 6, ma con un tocco che ricorda quello di Tesla Cybertruck: linee spigolose, un corpo metallico ed un effetto finale unico. I gusti sono soggettivi eppure questo smartphone ha un look in grado di polarizzare l’attenzione: o lo si odia o lo si ama, ma di certo non lascia indifferenti.

Molto probabilmente questo particolare foldable resterà solo un prototipo. Comunque nel futuro del brand non mancheranno novità tech sperimentali: il primo tri-pieghevole Samsung dovrebbe essere lanciato già quest’anno, per lanciare il guanto di sfida a Huawei Mate XT.