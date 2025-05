Samsung, il programma beta di One UI 8 potrebbe iniziare tra pochissimo

Dopo i ritardi che hanno caratterizzato il rilascio della One UI 7, per la nuova versione il colosso tech dovrebbe procedere molto più spedito. Il rilascio dovrebbe avvenire a luglio, insieme ai nuovi pieghevoli; nel frattempo il programma beta potrebbe cominciare molto prima, con One UI 8 già disponibile in versione sperimentale per alcuni Samsung.

One UI 8 beta potrebbe arrivare sui primi smartphone Samsung già a giugno

Crediti: Smartprix

Attualmente sono in corso i lavori per la nuova One UI 8 e abbiamo anche avuto un primo assaggio grazie a delle immagini leak. L’attuale versione ha introdotto numerosi cambiamenti mentre con il prossimo update non ci sarebbero stravolgimenti, tant’è che si parla quasi di una One UI 7.1. L’unica novità degna di nota sembra essere il passaggio ad Android 16.

Per questo motivo il lancio dovrebbe avvenire senza ritardi: il debutto ufficiale sarebbe previsto a inizio luglio, insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, per poi fare capolino progressivamente sugli altri dispositivi del brand. Tra i primi modelli a ricevere l’aggiornamento ci sarebbero i modelli della serie Galaxy S25.

Hey Galaxy Fam!!



Hearing from sources that Samsung might launch the One UI 8 Beta as early as June!



But as always — take it with a grain of salt. Samsung’s update timelines can shift anytime! pic.twitter.com/s0URGAJMwv — Tarun Vats (@tarunvats33) May 3, 2025

Come al solito non mancherà il programma beta dedicato a One UI 8 e, secondo quanto trapelato, dovrebbe partire molto presto, entro il mese di giugno. Aspettando di saperne di più potete dare un’occhiata alla lista degli smartphone che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 16 e alla One UI 8: non si tratta di un elenco ufficiale ma appare verosimile.