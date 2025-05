Samsung lancia One UI 8 Beta: Android 16 sta arrivando sugli smartphone Galaxy

Dopo settimane di rumor, indiscrezioni e leak, Samsung ha finalmente aperto il Beta Program per One UI 8 che porterà gli utenti a testare le novità di Android 16 anche sugli smartphone Galaxy. Nonostante l’aggiornamento alle One UI 7 (e di conseguenza ad Android 15) sia stato reso disponibile per tutti soltanto nelle scorse settimane, la compagnia coreana sembra aver finalmente deciso di spingere sull’acceleratore per quanto riguarda lo sviluppo delle nuove versioni.

One UI 8 Beta è finalmente qui: ecco i dispositivi compatibili

Crediti: Samsung

La prima beta di One UI 8 basata su Android 16 è disponibile da oggi per Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, con gli utenti che possono effettuare l’iscrizione al nuovo Beta Program attraverso l’app Samsung Members. Questa prima versione beta in versione OTA ha un peso di circa 3 GB e porta con sé le patch di sicurezza di maggio 2025.

Con un post sul blog ufficiale, Samsung ha spiegato come questo rilascio più veloce rispetto al solito sia nato grazie alla collaborazione con Google, che ha condiviso con la compagnia coreana i progetti per Android 16 in tempo reale, dando la possibilità agli sviluppatori di velocizzare il processo di ingegnerizzazione della One UI 8.

Tra le novità elencate da Samsung ci sono gli aggiornamenti per Quick Share l’app Reminder, insieme ai miglioramenti per Now Bar e Now Brief, oltre alla possibilità di condividere l’audio Auracast tramite codice QR. Queste novità si aggiungono, ovviamente, a quelle già presentate da Google per Android 16.

One UI 8 Beta è attualmente in fase di rollout: le segnalazioni di disponibilità stanno arrivando da tutti il mondo, quindi potrebbe essere solo questione di ore prima che arrivi anche sui dispositivi italiani.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!