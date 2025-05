Samsung Galaxy Z Flip 7 FE avrà specifiche familiari ma ad un prezzo “economico”

Il mese di luglio vedrà il debutto dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung e quest’anno potrebbe esserci una novità ghiotta. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE dovrebbe essere il primo foldable a marchio FE ed avere un prezzo “economico”. Tuttavia un nuovo leak stravolge le cose e svela una scheda tecnica famigliare, ad un prezzo altrettanto familiare.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: le ultime indiscrezioni stravolgono le cose e parlano anche del possibile prezzo

Come visto nei render leak, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE dovrebbe avere un design identico a quello dell’attuale Z Flip 6. All’esterno troverebbe spazio uno schermo da 3,4″ a forma “di cartella” mentre il display interno sarebbe un’unità da 6.7″.

Le ultime novità parlano di un processore Snapdragon 8 Gen 3, 4.000 mAh di batteria con ricarica da 25W, il supporto alla ricarica wireless, una doppia fotocamera da 50 + 12 MP. Se queste specifiche vi sembrano familiari è perché si tratta delle stesse caratteristiche di Z Flip 6.

Quindi il pieghevole economico non sarebbe altro che una sorta di rebrand: lo stesso telefono ma riproposto con la dicitura FE. Dall’altro lato, si vocifera invece della presenza dell’Exynos 2400e, lo stesso chipset di S24 FE.

Quanto costerà il pieghevole economico?

In merito al prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, la fonte sostiene che sarà lanciato in Europa a meno di 1.000€. Si tratta di una cifra molto generica che può indicare tutto o niente, un flip phone budge oppure un modello dal prezzo salato.

Comunque sarà più economico rispetto a Galaxy Z Flip 7: non ci sono ancora indiscrezioni sul prezzo di quest’ultimo ma non possiamo che aspettarci una cifra intorno ai 1.300€ in Italia.

L’attuale Samsung Galaxy Z Flip 6 è stato lanciato in Italia a 1.279€ e 1.399€, rispettivamente per i tagli da 12/256 GB e 12/512 GB. Tuttavia lo store ufficiale ha tagliato i prezzi ed ora risulta disponibile a 999€ e 1.099€. Questo potrebbe essere un indizio sulla cifra in Italia, ma ovviamente l’ultima parola spetta sempre alla compagnia asiatica.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 165,1 x 71,7 x 7,4 mm (aperto)

Certificazione IP48

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit

Sensore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,39 GHz Cortex-X4 3 x 3,1 GHz Cortex-A720 2 x 2,9 GHz Cortex-A720 2 x 2,2 GHz Cortex-A520

GPU Xclipse 940

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W e wireless da 15W

Fotocamera da 50 + 12 MP (f/1.8-2.2) con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Software Android 15 con One UI 7

