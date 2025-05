Samsung Galaxy Z Flip 7 con Exynos 2500: ecco le specifiche

Il prossimo pieghevole a conchiglia è stato avvistato su Geekbench, con nuove conferme sulle specifiche. Samsung Galaxy Z Flip 7 avrebbe a bordo l’inedito Exynos 2500, chipset realizzato dal colosso tech asiatico ma inizialmente messo da parte per problemi di produzione.

Geekbench svela le specifiche del prossimo Exynos 2500, in arrivo con Samsung Galaxy Z Flip 7

Crediti: Geekbench

Il nuovo smartphone è comparso su Geekbench con la sigla SM-F766U: si tratterebbe di Samsung Galaxy Z Flip 7 in versione USA, equipaggiato con il già citato Exynos 2500. Il SoC proprietario dovrebbe trovare spazio sia a livello globale che a bordo di Galaxy Z Flip 7 FE, primo pieghevole “economico” della famiglia Fan Edition.

Di seguito trovate le specifiche del chipset di Samsung, seguite da una panoramica generale di quello che ci aspetta dal prossimo flip phone (secondo i leak finora):

processo a 3 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X925 2 x 2,75 GHz – Cortex-A725 5 x 2,36 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A52 GPU Xclipse 950



Samsung non ha ancora svelato la data di presentazione dei nuovi modelli pieghevoli. In base a quanto trapelato l’evento sarebbe previsto per la prima settimana di luglio, insieme a Galaxy Z Fold 7 e ai nuovi indossabili della serie Watch 8.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 26 maggio)

Crediti: Onleaks x Androidheadlines