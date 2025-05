Samsung Galaxy Z Flip 7 avrà una batteria più grande, ma piano con l’entusiasmo

Mancano ancora alcuni mesi al lancio di Samsung Galaxy Z Flip 7 eppure sappiamo ormai quasi tutti. Si tratta di indiscrezioni e voci di corridoio, ma il quadro tracciato è chiaro: ci saranno alcune novità e tra queste dovremmo avere anche una batteria più grande. Una buona notizia, ma non aspettatevi stravolgimenti.

Samsung Galaxy Z Flip 7 certificato con una batteria più grande: ecco come cambierà rispetto al predecessore

I pieghevoli Samsung hanno ricevuto la certificazione UL Demko, che svela la capacità della batteria. Samsung Galaxy Z Flip 7 avrà a bordo due unità, ossia EB-BF766ABE (1.189 mAh) e EB-BF767ABE (2.985 mAh), con una capacità minima totale di 4.174 mAh. A livello commerciale si tradurrebbe in 4.300 mAh, con un aumento rispetto ai 4.000 mAh del predecessore.

Samsung Galaxy Z Fold 7 avrebbe due batterie EB-BF966ABE (2.126mAh) e EB-BF967ABE (2.146mAh), con una capacità minima totale di 4.272 mAh. In soldoni dovremmo avere ancora una volta un’unità da 4.400 mAh.

In merito alla ricarica non sarebbero previsti miglioramenti: sia Z Flip che Z Fold 7 avranno il supporto ai 25W, come l’attuale generazione.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 5 maggio)

Crediti: Onleaks x Androidheadlines

Samsung Galaxy Z Flip 7 dovrebbe offrire un design rinnovato, con uno schermo esterno più grande, ma la grande novità sarebbe il chipset: il pieghevole dovrebbe essere il primo con Exynos 2500, attualmente in produzione di massa insieme a Galaxy Z Fold 7.

Quest’ultimo avrebbe invece lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, come la serie Galaxy S25. Il lancio dei pieghevoli è atteso a luglio insieme a Watch 8, Watch 8 Classic e forse Watch Ultra 2.