Samsung Galaxy Watch Ultra 2 potrebbe arrivare quest’anno: ecco quando

Lo smartwatch rugged di Samsung potrebbe tornare tra pochi messi: tira aria di Samsung Galaxy Watch Ultra 2 e le prime indiscrezioni svelano alcune delle novità in arrivo. Inoltre ci sono indizi anche sul possibile prezzo, anche se per il momento da parte della casa asiatica tutto tace.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 potrebbe essere tra le novità dell’evento Unpacked di luglio

Come ogni anno, in estate si terrà il nuovo evento Unpacked di Samsung: in base a quanto emerso dovrebbe avere luogo a New York nella prima settimana di luglio. Oltre a Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, ci sarà spazio anche per gli indossabili; sappiamo che quest’anno Samsung introdurrà una nuova versione Classic (con ghiera rotante), ma le novità non finirebbero qui.

Galaxy Watch Ultra – Crediti: Samsung

Le ultime indiscrezioni riportano che potrebbe esserci anche un nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra: non viene “confermato” il nome ma dovremmo avere un design molto simile a quello dell’attuale modello; inoltre sembra che il dispositivo avrà un quantitativo maggiore di memoria ed una nuova interfaccia grafica, più in linea con One UI 7.

Non ci sono immagini né dettagli tecnici, ma la fonte sostiene che il nuovo arrivato sarà proposto a 699€ mentre il precedente modello dovrebbe ricevere una riduzione di prezzo e scende a circa 400€.