Cambio di look per Samsung Galaxy Watch 8 e potrebbe non piacere a tutti

In estate, come da tradizione, dovrebbero fare capolino i nuovi indossabili della famiglia Samsung Galaxy Watch 8. Oltre al modello standard ci sarebbe anche il ritorno del formato Classic, con lunetta rotante. Tuttavia questa potrebbe non essere l’unica novità: gli ultimi leak mostrano un design tutto nuovo per la gamma!

Samsung Galaxy Watch 8 e Watch 8 Classic cambiano design: ecco il nuovo look dei prossimi indossabili

Fino a questo momento le indiscrezioni sui prossimi smartwatch del brand sono state davvero scarne. Sappiamo dell’esistenza di Samsung Galaxy Watch 8 Classic, certificato con il suo nome commerciale, ma non ci sono né specifiche né immagini. Le ultime novità arrivano dal firmware One UI 8, che svela come potrebbe essere il design della gamma.

Nonostante i ritardi nel rilascio dell’attuale One UI 7 i progressi sulla prossima versione procedono spediti. C’è già la prima beta chiusa e l’uscita sarebbe prevista nel corso dei prossimi mesi. Scavando nel software sarebbero emerse le immagini che vedete all’interno dell’articolo.

In base a quanto emerso Samsung Galaxy Watch 8 potrebbe essere molto diverso da Watch 7 ed adottare un design squadrato simile a quello di Galaxy Watch Ultra. Questo cambio di stile dovrebbe investire anche Galaxy Watch 8 Classic, con un look rugged che pare ancora più accentuato.

Non c’è traccia di Samsung Galaxy Watch Ultra 2: nel codice della One UI 8 ci sono tracce del modello Project X2, ma si tratta del primo capitolo e non di un dispositivo inedito. Comunque secondo indiscrezioni precedenti, durante l’evento estivo ci sarebbe spazio anche per un nuovo rugged watch.

Gli indossabili di Samsung dovrebbero vedere la luce a luglio, insieme ai pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7. Quest’anno potrebbe esserci una nuova aggiunta, ossia il tanto chiacchierato Z Flip 7 FE, primo dispositivo pieghevole “economico” della serie Fan Edition.

Comunque la novità più imminente sarà lanciata da poche ore: Samsung Galaxy S25 Edge è ormai ad un passo dal debutto, fissato per il 13 maggio. Si tratta del modello della famiglia Galaxy S più sottile di sempre, dal corpo leggero e maneggevole (ma con specifiche al top).