Samsung Galaxy Tab S10 Lite su Geekbench: cosa aspettarsi dal tablet economico

Samsung sta per lanciare un nuovo tablet e questa volta si tratterà di un modello economico ed accessibile. Grazie al primo avvistamento su Geekbench ecco fare capolino anche alcuni dettagli sulle specifiche: andiamo a scoprire cosa possiamo aspettarci dall’inedito Samsung Galaxy S10 Lite, una novità per la generazione attuale.

Galaxy Tab S10 Lite avvistato su Geekbench: ecco i primi dettagli del nuovo tablet di Samsung

La serie recente di tablet del brand è composta da Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra, insieme agli ultimi Galaxy Tab S10 FE e FE+. Per un modello Lite dobbiamo tornare allo scorso anno con Tab S6 Lite 2024, di cui questo nuovo modello rappresenta il successore diretto.

A questo giro la compagnia asiatica avrebbe optato per una cambio di nome, inserendo Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G all’interno della serie principale. Il tablet è comparso su Geekbench con la sigla SM-X406B: in base a quanto emerso dai benchmark a bordo troveremo il chipset Exynos 1380, 6 GB di RAM e Android 15 come software.

Il SoC è lo stesso dei precedenti Galaxy A54 e A35 5G, visto anche a bordo di Galaxy Tab S9 FE e FE+. Si tratta di una soluzione a 5 nm composta da 4 core Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2 GHz, con una GPU Mali-G68 MP5.