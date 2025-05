Samsung potrebbe cancellare Galaxy S26+ e c’è una buona ragione

Nel corso degli anni si è parlato in varie occasioni di cambi di strategia per la serie principale Galaxy S, della possibilità di creare un nuovo marchio o di tagliare certi modelli. Secondo le ultime indiscrezioni le cose potrebbero cambiare dal prossimo anno e a farne le spese potrebbe essere il futuro Samsung Galaxy S26+.

Samsung Galaxy S26+ non si farà: le ultime indiscrezioni puntano i riflettori del prossimo Edge

Il colosso tech è al lavoro sulla nuova serie di punta e in questi mesi sono emersi già i primissimi dettagli. Tuttavia manca ancora molto all’uscita e le cose sono in divenire. Perfino la lineup di dispositivi non sarebbe ancora chiara e potrebbe vedere l’introduzione di Samsung Galaxy S26 Edge.

Il primo smartphone ultrasottile del brand è stato lanciato da poco: svelato a gennaio insieme alla serie Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Edge è stato presentato e lanciato ufficialmente a maggio. Per il prossimo anno l’azienda avrebbe in mente di inserire il modello Edge nel resto della gamma, già dall’Unpacked di gennaio.

S25 Edge – Crediti: Samsung

Tuttavia a farne le spese potrebbe essere Galaxy S26+: in base a quanto emerso, i modelli Plus sarebbero i meno venduti della serie. Inserendo Galaxy S26 Edge, Samsung andrebbe a rinnovare l’intera famiglia di punta senza stravolgimenti eccessivi.

Cosa sappiamo dei prossimi Galaxy S26

Il lancio dei nuovi modelli della serie Galaxy S26 è atteso con l’evento Unpacked di gennaio 2026. Il protagonista assoluto sarà Galaxy S26 Ultra, che potrebbe avere varie novità:

il top di gamma potrebbe adottare una selfie camera sotto al display , una prima volta assoluta per la gamma S (attualmente questa tecnologia è utilizzata solo per i pieghevoli della famiglia Z Fold);

, una prima volta assoluta per la gamma S (attualmente questa tecnologia è utilizzata solo per i pieghevoli della famiglia Z Fold); Samsung dovrebbe iniziare ad utilizzare batterie al silicio-carbonio , ma non aspettatevi balzi in avanti mostruosi (si parla di un’unità da 5.500 mAh);

, ma non aspettatevi balzi in avanti mostruosi (si parla di un’unità da 5.500 mAh); il nuovo modello potrebbe passare ad una tripla fotocamera , perdendo un sensore. Tuttavia si vocifera di un teleobiettivo periscopico da 200 MP, insieme ad un modulo principale da 200 MP ed un ultra-grandangolare;

, perdendo un sensore. Tuttavia si vocifera di un teleobiettivo periscopico da 200 MP, insieme ad un modulo principale da 200 MP ed un ultra-grandangolare; restando in ambito fotografico, un rumor sostiene che potremmo assistere al ritorno dell’ apertura variabile ;

; la S Pen potrebbe riottenere il Bluetooth e quindi le funzionalità perse in questa generazione.

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, frutto di voci di corridoio e quindi da prendere con estrema cautela.