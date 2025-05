Samsung Galaxy S25 Edge ufficiale in Italia: la nuova era ultrasottile è iniziata

Dopo il debutto dei modelli S25, S25+ e S25 Ultra è tempo di una nuova aggiunta per la serie S. Un dispositivo inedito che unisce prestazioni elevate, fotocamera professionale e Galaxy AI con un corpo ultrasottile leggero e facile da impugnare. Samsung Galaxy S25 Edge è finalmente ufficiale dopo essere stato svelato all’evento Unpacked di gennaio: ecco tutte le novità del flagship, ora disponibile all’acquisto in Italia.

Samsung Galaxy S25 Edge arriva in Italia: prezzo e novità del primo top di gamma ultrasottile della serie

L’Unpacked di inizio anno ha anticipato la caratteristica principale del nuovo modello ma in realtà le indiscrezioni sul flagship ultrasottile hanno radici ben più profonde. Samsung Galaxy S25 Edge è la nuova frontiera dei top di gamma del brand: potente e dotato di una fotocamera di punta, in un corpo da soli 5,8 mm di spessore.

Non si fa mancare niente, per un’esperienza premium a tutto tondo. Lo smartphone pesa appena 1,63 grammi ed è dotato di una scocca con protezione IP68 (contro polvere ed acqua). Trattandosi di un prodotto di punta il corpo è realizzato in titanio, proprio come quello di S25 Ultra; il display frontale è protetto dal nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza.

Spessore, peso e materiali non sono le uniche caratteristiche di punta: Samsung Galaxy S25 Edge è dotato di un obiettivo grandangolare da 200 MP (proprio come il modello Ultra), accompagnato da un sensore ultra-grandangolare e macro da 12 MP.



Il dispositivo utilizza ProVisual Engine, lo stesso di Galaxy S25, che offre miglioramenti professionali come dettagli più precisi per tessuti o piante e tonalità della pelle naturali nei ritratti. Le funzioni di editing di Galaxy AI, tra cui Regola Audio e Assistente al disegno, sono tutte presenti. Le feature AI multimodali personalizzate offrono un’esperienza intuitiva e completa con Now Brief, Now Bar, Gemini Live, Samsung Knox Vault (per la sicurezza e la privacy) e tanto altro ancora.

A muovere il tutto troviamo ancora una volta lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, lo stesso SoC del resto della serie e con le medesime tecnologie. Galaxy S25 Edge offre un’elaborazione avanzata delle immagini grazie all’AI con ProScaler, migliorando del 40% la qualità del ridimensionamento delle immagini sul display, e integrando Digital Natural Image engine (mDNIe).

Prezzo e offerta lancio in Italia

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge è disponibile da oggi in preordine al prezzo di partenza di 1.299€ (12/256 GB), nelle colorazioni Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue.

La versione da 12/512 GB viene proposta a 1.419€ mentre ma è subito in offerta lancio: acquistando il dispositivo presso gli operatori, i rivenditori online e nello store ufficiale, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione. La variante top da 512 GB è in promo a 1.299€ fino al 29 maggio, quindi conviene approfittarne ora!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 158,2 x 75,6 x 5,8 mm, meno di 163 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz LTPO, luminosità di picco di 2.600 nit, protezione Gorilla Glass Ceramic 2 (fronte) e Gorilla Glass Victus 2 (retro)

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 3.900 mAh con ricarica da 25W e wireless da 15W

fotocamera da 200 + 12 MP (f/1.7-2.2) con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare da 120°

selfie camera da 12 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 con One UI 7

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.