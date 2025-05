Samsung Galaxy S25 Edge: scheda tecnica, prezzo e uscita | Leak

Con l’inizio del mese di maggio il lancio di Samsung Galaxy S25 Edge si fa più vicino: il debutto sarebbe previsto a stretto giro! Il top di gamma ultrasottile è stato svelato all’evento Unpacked di gennaio 2025: aspettando l’uscita andiamo a scoprire tutti i leak e le conferme su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Samsung Galaxy S25 Edge: cosa sappiamo finora sul top di gamma ultrasottile

Design e display

Rispetto al resto della serie Galaxy S25, il nuovo modello ultrasottile presenta un look leggermente differente ed un sensore fotografico in meno. Samsung Galaxy S25 Edge è dotato di una doppia fotocamera principale, inserita in un modulo a capsula verticale; questo è posizionato nell’angolo in alto a sinistra della scocca e contiene anche il flash LED.

Il layout posteriore è più simile a quello di Galaxy Z Fold 6 che a quello del resto della serie S25. Frontalmente trova spazio uno schermo Flat con un punch hole centrale; immancabile il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto il display.

Il pannello in questione sarebbe un’unità Dynamic AMOLED 2X da 6,656″ con tecnologia LTPO e refresh rate 1-120 Hz, una luminosità di picco fino a 2.600 nit e cornici super contenute, dello spessore di soli 1,32 mm su tutti e quattro i lati.

A protezione del display ci sarebbe un pannello Gorilla Glass Victus 2 mentre il telaio sarebbe realizzato in Armor Aluminum, ossia un tipo di alluminio particolarmente resistenza a graffi e urti. Stranamente i nomi delle colorazioni – Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack (blu, argento e nero) – fanno pensare alla presenza di una struttura in titanio, come Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Edge – Retro

Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma lo spessore del corpo dovrebbe essere di soli 5,84 mm; inoltre mancano ancora certezze in merito ad un’eventuale certificazione IP68 (presente per tutto il resto della serie S25).

Secondo il noto insider Ice Universe il dispositivo sarà addirittura più leggero di Galaxy S25 standard: ciò vuol dire che il peso dovrebbe essere inferiore a 162 grammi. Insomma, si prospetta un flagship sottilissimo e leggerissimo, oltre ogni aspettativa! Anche i materiali sarebbero pregiati: pare che il retro sia realizzato in ceramica o in vetro con materiale ceramico all’interno, ma per ora si tratta solo di un’indiscrezione.

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy S25 Edge – Frontale

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S25 Edge sono ancora incerte, dato che l’azienda non ha specificato nessun dettaglio interno. Tuttavia i benchmark su Geekbench mostrano che il dispositivo sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ossia lo stesso SoC dei fratelli maggiori (nato dalla collaborazione tra Samsung e Qualcomm).

Si tratta della versione potenziata del chipset, con una frequenza massima maggiorata (fino a 4,47 GHz) e varie tecnologie proprietarie di Samsung, come ProScaler (presente anche per il resto della serie, serve a migliorare la resa del display grazie all’elaborazione delle immagini tramite AI).

Inizialmente si pensava che S25 Edge sarebbe stato mosso dallo Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB, visto il suo spessore ultrasottile. Si tratta di una versione “depotenziata” del chipset: in realtà in termini di performance non dovrebbero esserci differenze sensibili, ma il SoC monta 7 core anziché 8.

Il modello SM8750-3-AB sarebbe pensato proprio per telefoni ultra-sottili e dispositivi pieghevoli, in modo da mantenere le temperature più stabili (una CPU in meno significa meno calore, almeno in teoria).

Batteria

Per la batteria, ci sono brutte notizie: come emerso anche in un video dal vivo (subito rimosso) il flagship dovrebbe avere un’unità da soli 4.000 mAh, con ricarica da 25W. Quindi, nonostante il formato ultrasottile, Samsung non utilizzerà una batteria al silicio-carbonio: ciò è in linea con le indiscrezioni che sostengono che questa tecnologia farà capolino con la serie Galaxy S26.

Per i meno esperti, le batterie al silicio-carbonio sono unità ad alta densità, ma in formato compatto: la capienza è elevata ma le dimensioni sono ridotte e non si va ad impattare sullo spessore del telefono. Ad esempio, Xiaomi 15 Pro monta una soluzione da 6.100 mAh (con ricarica da 90W e wireless da 50W) ma lo spessore è di soli 8,35/8,73 mm (in base alla versione).

Fotocamera

Il comparto fotografico è ciò che dovrebbe distinguere Samsung Galaxy S25 Edge da S25 e S25+, a parte lo spessore. Invece di tre sensori c’è una doppia fotocamera, ma con velleità da modello Ultra.

Infatti ci sarebbe un sensore principale da 200 MP: probabilmente si tratterà dello stesso di S25 Ultra e dovrebbe essere accompagnato da un ultra-grandagonale da 12 MP. Mancherebbe all’appello il teleobiettivo (presente invece con S25 ed S25+) forse una scelta per mantenere i costi contenuti.

One UI 7 e aggiornamenti

Di certo Samsung Galaxy S25 Edge avrà dalla sua Android 15 e One UI 7: l’ultima versione dell’UI del brand ha spinto ancora di più sulle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, con strumenti AI che abbracciano ogni ambito di utilizzo. Non mancherà Galaxy AI e di certo nemmeno la funzione Cerchia e Cerca di Google oppure l’assistente Gemini.

Non abbiamo la certezza ma è probabile che ci saranno 7 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di patch di sicurezza, come per il resto della serie S25.

Samsung Galaxy S25 Edge – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 159 x 76 x 5,84 mm, meno di 162 grammi

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,656″ Full HD+ oppure QHD+, con tecnologia LTPO, refresh rate dinamico a 120 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 3.900/4.000 mAh con ricarica da 25W

fotocamera da 200 + 12 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare

selfie camera da 12 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 con One UI 7

Quanto costa Samsung Galaxy S25 Edge – Prezzo e uscita

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge è stato mostrato all’Unpacked di gennaio ma sarà lanciato il 13 maggio, secondo Evleaks. Inoltre Samsung dovrebbe produrre inizialmente solo 40.000 unità, un numero davvero esiguo pari a meno dell’1% della produzione mensile di smartphone della casa asiatica. In merito all’uscita in Italia, il teaser poster con la data (leak) è in italiano, quindi il flagship dovrebbe arrivare anche da noi.

In merito al prezzo, si prospettano pessime notizie: il flagship ultrasottile costerebbe quanto S25+ (quindi 1.189€ e 1.309€ in Italia, da 12/256 GB e 12/512 GB). Precisamente si parla di 1.200/1.300€ e 1.300/1.400€ per i rispettivi tagli di memoria.

Di conseguenza, vale la pena spendere questa cifra per un modello sottile e leggero, ma con una batteria minore ed una doppia fotocamera (senza teleobiettivo)? A questo punto la scelta più ovvia non sarebbe proprio S25+?

Ultimo aggiornamento: 2 maggio