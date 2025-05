Samsung Galaxy S25 Edge: il top di gamma ultrasottile ha una data “ufficiosa”

Il flagship più sottile della serie si avvicina sempre di più: c’è una data di presentazione da segnare sul calendario ed arrivano buone notizie anche per noi. Evleaks ha rivelato quanto arriverà Samsung Galaxy S25 Edge e non manca molto: il debutto è praticamente dietro l’angolo.

Samsung Galaxy S25 Edge: la data di presentazione svelata da Evleaks e c’è una buona notizia

Crediti: evleaks (X)

Nel momento in cui scriviamo la data di presentazione di Samsung Galaxy S25 Edge non è ancora ufficiale ma è stata svelata da Evan Blass, uno degli insider più affidabili. Ciliegina sulla torta, il teaser trapelato è stato prontamente rimosso. L’evento sarebbe fissato per il 13 maggio, in linea con le indiscrezioni precedenti.

Un dettagli importante riguarda il teaser stesso, che presenta la lingua italiana. Di conseguenza è lecito ipotizzare che il top di gamma ultrasottile arriverà anche in Italia. Rispetto ai fratelli maggiori il nuovo modello dovrebbe avere dimensioni contenute ma senza compromessi in termini di performance.

Scheda tecnica presunta