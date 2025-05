One UI 7: Samsung Galaxy S22, S23 FE e i vecchi pieghevoli si aggiornano in Europa

A partire dal mese di aprile Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento a One UI 7 per gli smartphone compatibili: ora tocca a Samsung Galaxy S22, S23 FE e i pieghevoli di terza e quarta generazione. Il software sta iniziando a fare capolino in Europa, quindi è solo questione di tempo prima di vederlo anche da noi.

La nuova One UI 7 ora a bordo di Samsung Galaxy S22 e non solo: l’aggiornamento arriva in Europa

Il nuovo aggiornamento porta One UI 7 e Android 15 a bordo degli smartphone Samsung meno recenti: l’update arriva con un peso di circa 4,5 GB ed introduce anche le patch di sicurezza del mese di aprile. Oltre a Samsung Galaxy S22 ci sono anche altri modelli che stanno ricevendo l’aggiornamento in Europa; di seguito trovate l’elenco completo e il numero della build (se disponibile).

Galaxy S22 – S901BXXUDFYD9 / S901BOXMDFYD9 / S901BXXUDFYD9

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4 – F721BXXUAHYD9 / F721BOXMAHYD9 / F721BXXUAHYD9

Galaxy Z Flip 4 – F936BXXUAHYD9 / F936BOXMAHYD9 / F936BXXUAHYD9

Galaxy S23 FE

One UI 7 è in fase di rilascio in Europa per i dispositivi interessati quindi farà capolino progressivamente nei vari paesi, Italia compresa. Per provare a forzare l’update basta andare nelle Impostazioni e nella sezione dedicata agli aggiornamenti. Comunque è probabile che bisognerà pazientare per qualche giorno.

