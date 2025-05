Samsung Galaxy A17: su Geekbench i primi dettagli del nuovo budget phone

Non solo top di gamma, modelli ultrasottili e pieghevoli: nella linea di prodotti Samsung c’è spazio anche per i budget phone e la prossima aggiunta è in arrivo. Samsung Galaxy A17 4G è stato avvistato su Geekbench con i primi dettagli sulle specifiche.

Samsung Galaxy A17 4G avvistato su Geekbench: cosa possiamo aspettarci

Il nuovo smartphone è apparso con la sigla SM-A175F, ma non viene riportato il nome commerciale. Comunque dovrebbe trattarsi di Samsung Galaxy A17 4G, successore del budget phone lanciato lo scorso ottobre. La precedente generazione comprende Galaxy A16 4G che 5G, quindi è probabile che anche a questo giro ci sarà una versione superiore.

Il dispositivo apparso su Geekbench arriva con 4 GB di RAM, Android 15 ed un chipset MediaTek. Quasi sicuramente si tratta di una soluzione Helio G99, lo stesso SoC dell’attuale A16 e del precedente A15.

A quanto pare Samsung ha intenzione di continuare con un approccio ultra-conservativo, puntando a rinnovare la fascia budget senza introdurre novità. Vedremo se ci saranno cambiamenti oppure se le specifiche tecniche resteranno invariate. Intanto vi ricordiamo che Galaxy A16 4G e A16 5G sono entrambi disponibili in Italia, rispettivamente a 159€ e 189€.

