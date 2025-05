Ho provato tutta la serie F25 di Roborock: ecco quale wet&dry comprare (e perché)

Conosciamo tutti Roborock, soprattutto per i suoi famosissimi robot aspirapolvere. Dispositivi eccezionali, che hanno contribuito in maniera attiva proprio alla nascita di questo particolare mercato e che si sono sempre contraddistinti non solo le innovazioni introdotte anno dopo anno ma soprattutto per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo. Ma Roborock non è solo robot: perché se c’è un settore in cui il brand è riuscito a diventare un punto di riferimento è anche quello degli aspirapolvere per umido e secco, le cosiddette wet&dry, in cui quest’anno ha fatto all-in.

Ed è proprio con la nuova linea F25 che la filosofia di Roborock viene ancora più marcata: offrire agli utenti dispositivi che in parte condividono le stesse tecnologie e le stesse innovazioni, posizionandoli in diverse fasce di prezzo in modo da renderli adatti a tutte le tasche. I modelli principali di quest’anno sono F25 RT, F25, F25 Ace ed F25 Ace Combo ed i prezzi partono da 299 euro per il modello più economico (F25 RT) fino ad arrivare a 749 euro per il modello top di gamma (F25 Ace Combo) che include anche un modulo aspirapolvere. La serie comunque è ancora più ampia, perché oltre questi modelli ci sono l’F25 ALT e l’F25 LT e nella serie Combo, oltre l’F25 Ace Combo c’è anche l’F25 Combo.

Ma quando la scelta è ampia, sì sa, è altrettanto ampia anche l’indecisione su quale modello comprare per far sì che tutte le proprie esigenze vengano soddisfatte. Ed è qui che entriamo in gioco noi: li abbiamo provati tutti, valutando con attenzione i pro ed i contro di ogni modello, e siamo pronti ad aiutarvi in questa ardua scelta.

Test della serie Roborock F25: tutti i pro, i contro e i prezzi delle wet&dry più innovative del mercato

Confronto video Roborock F25: quale wet&dry comprare e perché

Tutte le caratteristiche che hanno in comune

Anche se si tratta di modelli piuttosto diversi tra loro, tutti gli esponenti della nuova serie Roborock F25 hanno alcune caratteristiche che li accomunano. Il design è quello tipico del brand, tra alcuni modelli cambiano leggermente le colorazioni e le dimensioni stesse della struttura principale, ma nonostante queste piccole differenze una cosa è certa: tutte le wet&dry di Roborock sono estremamente maneggevoli, e considerando che si tratta comunque di prodotti di un certo peso, quella della maneggevolezza non è una caratteristica da sottovalutare. Quindi brava Roborock.

E questa maneggevolezza è anche frutto del design FlatReach 2.0, che troviamo in tutti i modelli, e che permette agli aspirapolvere per umido e secco di piegarsi fino a 180 gradi per riuscire a raggiungere anche le parti inferiori dei mobili, purché non siano più bassi di 12.5 cm. In sostanza, tutte le Roborock F25 si possono “sdraiare” completamente, ed è un fattore molto importante per un prodotto del genere che, in linea generale, soffre proprio di questo limite.

Tutti i modelli poi condividono la stessa tecnologia di lavaggio. Indipendentemente dal prezzo, ogni dispositivo è dotato di una spazzola che non solo è stata progettata in modo da riuscire a pulire lungo i bordi dei battiscopa o dei mobili, ma che è dotata di una tecnologia anti-groviglio pensata per evitare che peli di animali domestici e capelli si “blocchino” nella struttura. Il rullo, poi, effettua una forte pressione sul pavimento (20N) e ruota 450 volte al minuto: in questo modo non solo aumenta l’efficienza della pulizia e le macchie vengono eliminate più facilmente, ma il movimento rotatorio della spazzola “spingerà” la wet&dry in avanti, rendendola molto più leggera e maneggevole da utilizzare.

Anche il sistema di serbatoi è simile in tutta la gamma, la loro capienza è maggiore rispetto alla concorrenza (parliamo di 870 ml per l’acqua pulita e 720 ml per l’acqua sporca) e quello dell’acqua pulita è posizionato in basso, in modo da abbassare il baricentro della struttura. Tuttavia qui c’è una piccola differenza: i modelli Ace sono dotati di un serbatoio dedicato al detersivo, con il quale il sistema effettuerà una miscelazione automatica del prodotto con l’acqua, basandosi su tre livelli che è possibile personalizzare tramite l’applicazione. Le versioni F25 ed F25 RT, invece, non dispongono di questa tecnologia e richiederanno di inserire manualmente il detersivo direttamente nel serbatoio dell’acqua pulita.

La potenza d’aspirazione è la stessa in tutti i modelli. Parliamo di 20.000 Pa, ed è una potenza non indifferente (soprattutto per un aspirapolvere per umido e secco) che permette ad ognuno dei modelli un’aspirazione ottimale di sporco, detriti e liquidi. Da sempre i prodotti di Roborock sono al vertice della categoria in quanto a potenza e tecnologia d’aspirazione, ed il fatto che il brand non abbia voluto limitare questa importante caratteristica nei modelli più economici è sicuramente un plus non indifferente. L’unico compromesso che bisognerà accettare qualora si volesse acquistare il modello più economico (ossia la Roborock F25 RT) è l’assenza del sensore dello sporco: grazie a questo sensore i modelli Ace ed F25 sono in grado di “capire” quanto sporco è presente sul pavimento e regolare automaticamente la potenza d’aspirazione, mentre la versione RT non può farlo e richiederà l’impostazione manuale dell’intensità di pulizia.

Infine, anche il sistema di pulizia automatica è praticamente identico in tutti i modelli. Sia Roborock F25 RT, che F25, F25 Ace ed F25 Ace Combo, una volta posizionati sulla base di ricarica daranno il via ad un processo di pulizia automatica con acqua calda a 90°, che non solo eliminerà lo sporco ed i cattivi odori dal rullo, ma pulirà tutto il condotto di aspirazione. Al termine dell’auto-pulizia, il rullo verrà asciugato alla medesima temperatura: una temperatura molto alta che non solo evita la formazione di batteri e cattivi odori, ma permette anche l’asciugatura rapida in 5 minuti.

Le differenze tra i vari modelli

Come abbiamo visto, in sostanza tutta la serie F25 di Roborock condivide la tecnologia di lavaggio e la potenza d’aspirazione. Ma allora, quali sono le differenze tra i diversi modelli? Semplice, alcune funzionalità aggiuntive che si trovano nei modelli più costosi e che, nella vita pratica, tendono a migliorare l’esperienza d’uso generale.

Partiamo dal modello più costoso, o meglio, dai modelli più costosi: la serie F25 Ace. Roborock F25 Ace ed F25 Ace Combo sono gli unici modelli ad integrare il WiFi in modo da poter essere gestiti direttamente dall’applicazione per smartphone con la quale è possibile modificare numerose opzioni relative al lavaggio e controllare tutte le informazioni più importanti dei dispositivi. Tramite l’applicazione è possibile ad esempio regolare la velocità dei rulli, la quantità di detergente che si vuole venga erogata, il livello d’aspirazione ed addirittura la potenza delle due piccole ruote motorizzate posizionate sulla spazzola. C’è addirittura una sorta di funzione di “controllo remoto”, con la quale si potrà guidare la lavapavimenti sotto mobili, letti o spazzi angusti, ed anche se potrebbe sembrare un “di più” di poco conto, in realtà si tratta di una soluzione geniale per pulire le zone più difficili da raggiungere senza spaccarsi la schiena.

Roborock F25 Ace Combo, poi, ha un plus rispetto alla versione base: la wet&dry è la medesima in entrambi i modelli ma, come lascia supporre il nome, include un accessorio da collegare al corpo motore che le permette di “trasformarsi” in un vero e proprio aspirapolvere ciclonico senza fili. In sostanza, in confezione arriva un’altro corpo macchina che rende questo modello un vero e proprio 5-in-1 (grazie a tutte le spazzole che escono in confezione) e che quindi, acquistando un unico prodotto, darà la possibilità agli utenti di pulire sia utilizzando l’acqua che a secco, sfruttando una spazzola motorizzata extra nella quale sono stati integrati anche dei LED verdi in modo da scovare anche lo sporco più difficile da vedere. È un’ottima soluzione, e nei miei test l’aspirapolvere si è sempre comportato efficacemente riuscendo ad aspirare sia lo sporco più fine che i frammenti più grandi, che ha solo un piccolo “limite”: la batteria si ricarica solo quando è collegata alla lavapavimenti, quindi se si utilizza spesso l’aspirapolvere bisognerà ricordarsi di ricollegarla alla dispositivo principale per la ricarica.

Roborock F25 standard invece, è probabilmente il modello più interessante per chi ha bisogno di un prodotto dalle ottime prestazioni di pulizia, venduto ad un prezzo più accessibile e senza troppi fronzoli. Come già detto sia il sistema di lavaggio, che il design reclinabile a 180° e la potenza d’aspirazione sono gli stessi che troviamo sulla linea Ace, ma in questo caso non sono presenti il modulo WiFi per la connessione all’applicazione ed il serbatoio per il detersivo. Mancanze tutto sommato di poco conto, soprattutto perché anche questo modello è dotato di un display davvero di ottima qualità con quale è possibile avere accesso a tutte le informazioni relative al lavaggio, alla batteria, alla ricarica e all’auto-pulizia

Infine Roborock F25 RT è il modello più “minimale” della serie. Come già detto non integra né il serbatoio per il detersivo né il sensore per lo sporco ed il modulo WiFi, ma in quanto “modello economico” ha qualche piccolo compromesso in più. Cambia ad esempio il display, che è un po’ più semplice e meno dettagliato rispetto a quello che troviamo negli altri modelli e le due ruote laterali non sono motorizzate, il che comporterà uno sforzo in più nei movimenti. La struttura continua ad essere reclinabile a 180°, ma è leggermente più compatta e leggera rispetto agli esponenti della serie perché cambia la batteria, che è meno capiente e garantisce un’autonomia di circa 40 minuti rispetto ai 55/60 minuti degli altri modelli.

Roborock F25: quale wet&dry comprare?

Ma dopo aver testato tutti i modelli, aver visto quali sono le caratteristiche che hanno in comune e quelle che invece si trovano solo su alcuni prodotti, quale wet&dry acquistare? La risposta più semplice sarebbe che la scelta andrebbe fatta basandosi sulle proprie necessità e sul budget che si ha a disposizione, ma a mio avviso va considerato anche altro. Perché è pur vero che tutti i modelli hanno la stessa (ottima) potenza d’aspirazione e tecnologia di lavaggio ma, ad esempio, le ruote motorizzate dei modelli Ace potrebbero essere quel “plus” in più che ad alcune persone cambierebbe davvero l’esperienza utente, così come l’applicazione oppure la presenza del sensore per lo sporco con il quale si ottimizza anche il consumo della batteria.

Chi cerca un’alternativa più economica e “bilanciata” in termini di prezzo e funzionalità, allora potrebbe puntare al modello F25 standard che non avrà tutte le funzionalità smart del modello Ace (o Ace Combo) ma che comunque rimane un prodotto molto performante in termini di pulizia che, così come tutti gli esponenti della serie, ha una spazzola con un’altezza molto contenuta di 12.5 cm con cui è possibile raggiungere zone difficili da pulire con altri dispositivi. Ed è un vantaggio non indifferente.

Se invece si ha un budget limitato, allora Roborock F25 RT è il modello perfetto. Certo, ha qualche compromesso in più, ma le prestazioni di pulizia non cambiano e nei nostri test sono risultate sempre più che ottimali. Insomma, se personalmente dovessi fare una scelta punterei alla Roborock F25 Ace (non combo) e alla Roborock F25 standard, ma tutto sommato la scelta va fatta in base all’importanza che si da alle opzioni extra dei vari modelli, come la possibilità di trasformarsi in un aspirapolvere tradizionale, oppure le ruote motorizzate, il sensore per lo sporco e tutte quelle funzionalità smart che è possibile gestire tramite l’applicazione per smartphone.

Insomma, a voi la scelta.



