REDMAGIC prepara un nuovo Gaming Tablet: sarà compatto, potente e con una batteria enorme

La compagnia cinese ha completato la sua linea di smartphone (con REDMAGIC 10 Pro e 10 Air) ma è tempo di guardare ad una nuova aggiunta. Stavolta però non si tratta di un telefono ma di un tablet da gaming: dopo il capitolo dello scorso anno sarebbe in dirittura d’arrivo una nuova versione, ancora più potente e con caratteristiche da primo della classe.

REDMAGIC Gaming Tablet Pro 2 / Nova 2: il prossimo modello della serie sarà un mostro di potenza

Nova – Crediti: REDMAGIC

Le indiscrezioni sul dispositivo arrivano dall’insider cinese Digital Chat Station ma al momento il terminale non ha ancora un nome ufficiale. Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio di REDMAGIC Gaming Tablet Pro, arrivato da noi come REDMAGIC Nova.

A questo giro l’azienda dovrebbe passare dagli attuali 10,9″ ad un display da 9″ di diagonale con risoluzione 2.400 × 1.504 pixel. Secondo l’insider si tratterebbe del tablet compatto con la batteria più capiente (8.240 mAh o superiore), ma non ci sono dettagli sulla ricarica rapida.

A muovere il tutto ci sarebbe l’attuale chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite; per il raffreddamento non mancherebbe una ventola interna, similmente agli smartphone REDMAGIC e al tablet precedente.

Non ci sono ancora dettagli sull’uscita ma è probabile che il debutto avverrà nel corso delle prossime settimane. Inoltre, visto che l’attuale tablet da gaming di REDMAGIC è stato lanciato anche in Italia non è da escludere che avverrà lo stesso anche con il nuovo modello.