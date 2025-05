REDMAGIC 10S Pro/Pro+ ufficiali: i primi Gaming Phone con Snapdragon 8 Elite potenziato

Il brand cinese ha annunciato una nuova coppia di top di gamma: si tratta di REDMAGIC 10S Pro e 10S Pro+, i primi smartphone non Samsung ad avere a bordo lo Snapdragon 8 Elite Leading Edition. Ecco tutti i dettagli di queste novità tra specifiche tecniche, prezzo e uscita, per il momento solo in Cina.

REDMAGIC 10S Pro/Pro+: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: REDMAGIC

La grande novità di REDMAGIC 10S Pro e 10S Pro+ riguarda il solo comparto tecnico, con l’aggiunta del chipset Qualcomm in combinazione con l’inedito Red Core R3 Pro. Si tratta di un chip proprietario dedicato alla gestione delle funzionalità legate al gaming (grafica e consumi durante il gioco), il tutto supportato dall’AI.

Crediti: REDMAGIC

Riguardo al chipset principale si tratta dello Snapdragon 8 Elite Leading Edition, ossia la versione “per tutti” dello Snapdragon 8 Elite for Galaxy annunciato insieme alla serie Galaxy S25. In questo caso abbiamo una frequenza massima di 4,47 GHz (rispetto ai 4,32 GHz del SoC standard) e alcune migliorie sotto il cofano.

Cosa cambia tra REDMAGIC 10S Pro e 10S Pro+

Crediti: REDMAGIC

In merito alle differenze tra REDMAGIC 10S Pro e la versione Pro+ a cambiare sono soltanto batteria e ricarica. Il modello standard adotta un’unità da 7.050 mAh con ricarica da 80W mentre la variante superiore sale a 7.500 mAh con ricarica da 120W. In entrambi i casi si tratta di batterie al silicio-carbonio.

Il resto delle caratteristiche ricalca completamente quelle di REDMAGIC 10 Pro/Pro+: c’è un design futuristico con una scocca semi-trasparente e luci LED RGB, tasti dorsali a sfioramento, uno slider ed un ampio schermo da 6,85″ di diagonale.

Crediti: REDMAGIC

Frontalmente trova spazio una fotocamera sotto il display da 16 MP mentre il comparto principale è basato su un sensore da 50 MP con OIS. I due flagship utilizzano un sistema di raffreddamento avanzato composto da 10 parti differenti: queste comprendono una sezione in metallo liquido ed una piccola ventola.

Quanto costano i nuovi Gaming Phone

10S Pro x Wuthering Waves – Crediti: REDMAGIC

Il prezzo di partenza di REDMAGIC 10S Pro è di circa 608€ al cambio attuale: al momento il debutto è avvenuto solo in Cina ma non è da escludere che arriverà anche in Italia (come avvenuto con il recente REDMAGIC 10 Air).

REDMAGIC 10S Pro – PREZZI CINA Black – 12/256 GB – 4.999 CNY (608€) Black – 16/512 GB – 5.499 CNY (669€) Transparent Black/White – 12/256 GB – 5.299 CNY (645€) Transparent Black/White – 16/512 GB – 5.799 CNY (706€) Versione speciale Wuthering Waves – 16/512 GB – 5.499 CNY (669€)

REDMAGIC 10S Pro+ – PREZZI CINA Black – 16/512 GB – 5.999 CNY (730€) Transparent Black/White – 16/512 GB – 5.999 CNY (730€) Transparent Black/White – 24 GB/1 TB – 7.499 CNY (913€)



REDMAGIC 10S Pro/Pro+ – Scheda tecnica