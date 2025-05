REDMAGIC 10S Pro sarà il “primo” con Snapdragon 8 Elite potenziato

La serie di Gaming Phone torna ancora una volta sotto i riflettori con una nuova serie. REDMAGIC 10S Pro è in dirittura d’arrivo insieme alla versione Pro+: la data di presentazione è vicinissima e si tratterà dei primi modelli con a bordo lo Snapdragon 8 Elite in versione potenziata.

REDMAGIC 10S Pro e 10S Pro+: ufficiale la data di presentazione dei nuovi Gaming Phone

Crediti: REDMAGIC

Il lancio in Cina è fissato per il 26 maggio: REDMAGIC 10S Pro arriverà in patria insieme al fratello maggiore Pro+; questo non è stato ancora confermato ma i teaser ufficiali parlano di una “serie” e non di un singolo modello.

Solitamente gli smartphone del brand trovano spazio anche in Italia poco dopo l’uscita in patria. È avvenuto con l’ultimo flagship REDMAGIC 10 Pro e anche con la versione 10 Air; probabilmente avverrà anche con i nuovi modelli, ma restiamo in attesa di una conferma.

La caratteristica principale di REDMAGIC 10S Pro/Pro+ è chiara: saranno i primi con Snapdragon 8 Elite Leading Edition, versione potenziata del SoC di Qualcomm. Si tratterà dei “primi” modelli non Samsung, dato che il chip è arrivato in esclusiva con la serie Galaxy S25 (come Snapdragon 8 Elite for Galaxy). Queste le specifiche:

processo a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x Oryon fino a 4,47 GHz (Core Principali) 5 x Oryon fino a 3,53 GHz (Performance Core)

GPU Adreno 830

La variante potenziata arriva con varie migliorie lato connettività e imaging, insieme ad una maggiore potenza dei core principali (che salgono a 4,47 GHz da 4,32 GH del SoC standard). Inoltre ci sarà anche il nuovo chip proprietario Red Core R3 Pro per la gestione della grafica e dei consumi durante il gaming (con l’apporto dell’AI).

Durante l’evento del 26 maggio dovrebbe essere presentato anche un tablet compatto: si tratterebbe di una soluzione da 9″ di diagonale con oltre 8.000 mAh di batteria, una ventola integrata ed il SoC Snapdragon 8 Elite Leading.