REDMAGIC 10S Pro in arrivo in Italia: sarà il Gaming Phone dell’estate

A distanza di una manciata di ore dall’uscita in Cina, ecco che REDMAGIC 10S Pro ha una data d’uscita in Italia. La versione Global farà capolino a breve e sarà il primo top di gamma internazionale con a bordo lo Snapdragon 8 Elite Leading Edition.

REDMAGIC 10S Pro: ufficiale la data di presentazione della versione Global

Crediti: REDMAGIC

La data di presentazione di REDMAGIC 10S Pro in versione Global è fissata per il 5 giugno: il lancio avverrà anche in Italia e anziché una coppia di smartphone ci sarà un solo Gaming Phone.

È possibile iscriversi tramite la pagina dedicata del sito ufficiale per saperne di più: non mancano promozioni ed un simpatico mini gioco, ma per il prezzo sarà necessario attendere l’evento di lancio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Ma quali saranno le differenze tra REDMAGIC 10S Pro cinese e la versione Global? Al momento il dispositivo non è stato svelato completamente ma nel sito ufficiale sono confermate varie specifiche; tra queste lo Snapdragon 8 Elite potenziato (Leading Edition) e una batteria da 7.050 mAh con ricarica da 80W.

Probabilmente il modello Global presenterà le stesse caratteristiche del dispositivo cinese, con l’aggiunta del taglio da 24 GB/1 TB (presente invece per il Pro+). Di seguito trovate una panoramica della possibile scheda tecnica.

REDMAGIC 10S Pro – Scheda tecnica (Global)

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz, PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e metallo liquido + mini ventola SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,47 GHz Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5T

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 Pro non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40, OIS, ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch, mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip REDMAGIC R3 Pro

Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10.5

