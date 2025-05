Recensione OPPO A5 Pro: è da tenere sotto controllo!

Nel vasto panorama degli smartphone moderni, trovare un dispositivo che riesca a bilanciare prezzo, prestazioni e durata non è sempre semplice. Ogni anno arrivano sul mercato decine di nuovi modelli, ognuno con le proprie promesse e caratteristiche distintive. Tra questi, l’OPPO A5 Pro si presenta come una proposta interessante nella fascia media, pensata per chi cerca uno smartphone pratico, resistente e con una lunga autonomia, senza per forza puntare al top di gamma.

Con una batteria ad alta capacità, funzioni intelligenti integrate e una design ben progettato, questo modello vuole rispondere alle esigenze quotidiane di un’utenza ampia: studenti, lavoratori, utenti “basic” o chi cerca un secondo telefono affidabile.

Recensione OPPO A5 Pro

Design e materiali

Partiamo subito dal design, perché l’OPPO A5 Pro non passa certo inosservato; pur trattandosi di un modello non troppo costoso, la back cover dona un certo carattere allo smartphone. Il retro è in plastica, sì, ma una plastica che si difende bene: è opaca al tatto e soprattutto con una finitura in ecopelle, che oltre a non sporcarsi e a non trattenere impronte, regala allo smartphone un aspetto davvero premium, che in questa fascia non è da sottovalutare.

Visto da lontano questo A5 Pro può essere facilmente scambiato per un Reno13 Pro: stessa isola per le fotocamere, stesse linee piatte, stessi tasti laterali. Insomma, come al solito OPPO voleva dare al suo A5 Pro un look premium, e devo dire che la missione è compiuta. La certificazione IP69 per resistenza a polvere e acqua, caratteristica che fino a pochi mesi fa era relegata solo a modelli superiori ai 4-500 euro, qui è presente e consente allo smartphone di sopravvivere anche ad immersioni in acqua fino a 1,5 metri per mezz’ora.

Se aggiungiamo, inoltre, anche la certificazione MIL-STD-810H, che significa che può cadere da 1,8 metri senza battere ciglio, allora il cerchio è davvero completo. Certo, considerando che il frame è in plastica, lo smartphone se cade comunque non uscirà totalmente illeso, ma di base potreste star tranquilli che non dovrete buttarlo nella pattumiera.

Per quanto riguarda la disposizione dei tasti e porte sul lato destro troviamo il pulsante di accensione con sensore d’impronte integrato, affiancato dai tasti del volume; a sinistra il carrellino dual SIM + microSD dedicato, quindi senza compromessi di nessun tipo nella gestione delle schede e infine, sotto, la porta USB-C e lo speaker. A livello dimensionale è piuttosto comodo da utilizzare, 164,8 mm di altezza, 75,5 mm di larghezza e solo 7,8 mm di spessore, con un peso di 194 grammi: i bordi non stondati non aiutano di certo chi non è abituato a queste dimensioni, ma credo che ormai siano diventate uno standard, perciò non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi.

Display

Passiamo al display, dove l’OPPO A5 Pro non brilla; siamo davanti a un pannello IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1604). Sì, avete letto bene: solo HD+, che nel 2025 inizia a suonare come ascoltare musica su un walkman mentre tutti usano lo streaming in Hi-Fi. E per quanto lo schermo sia grande, la mancanza di un po’ di pixel in più si nota soprattutto se rientrate nella categoria di quelli che guardano Netflix con l’occhio clinico del direttore della fotografia.

Scherzi a parte, la situazione non è comunque cosi grave, ci sono dei punti a favore: il refresh rate è a 120Hz, e questo rende lo scrolling fluido anche durante il gaming, per cui l’esperienza resta piacevolmente reattiva. Inoltre, con una luminosità massima di 1000 nits, il display si comporta sorprendentemente bene sotto il sole. C’è anche il supporto a Widevine L1, quindi si possono guardare film e serie in HD su piattaforme di streaming online; è un po’ un collo di bottiglia sapere che lo streaming è supportato fino a 1440p ma lo schermo è solo HD+, ma di fatto è questa la realtà.

E poi, va detto, che essendo un pannello LCD, un po’ di IPS bleed (quella leggera perdita di uniformità della retroilluminazione, soprattutto ai bordi) si fa vedere. Non è una tragedia, ma se usate il telefono al buio potreste leggermente notare questo dettaglio. Sul lato costruttivo, però, chapeau: Gorilla Glass 7 che chiude il cerchio della resistenza e robustezza dello smartphone.

Hardware e prestazioni

L’OPPO A5 Pro si presenta con una dotazione tecnica adatta alla fascia medio-bassa, pensata per offrire un’esperienza d’uso essenziale ma, allo stesso tempo, affidabile per l’uso di ogni giorno. Il cuore del dispositivo è il MediaTek Dimensity 6300, un SoC costruito con processo produttivo a 6 nm, che coniuga un consumo energetico contenuto con prestazioni adeguate per le attività quotidiane. La CPU è composta da un cluster a doppio core Cortex-A76 da 2.4 GHz e un cluster a sei core Cortex-A55 da 2.0 GHz, mentre la componente grafica è affidata alla GPU Mali-G57 MC2.

Lato memoria, troviamo 8 GB di RAM fisica (espandibile virtualmente fino a ulteriori 8 GB tramite la tecnologia RAM Expansion di OPPO) e 256 GB di storage UFS 2.2, con supporto per schede microSD fino a 1 TB. Questa configurazione consente un’esperienza fluida in multitasking leggero, nella navigazione e nella gestione di app di messaggistica e social, anche se tuttavia, sotto carichi più intensi o durante sessioni di gaming prolungato, si possono notare rallentamenti e un leggero surriscaldamento del dispositivo.

In ambito gaming, le prestazioni sono in linea con quelle di un dispositivo entry-level; giochi leggeri come Fruit Ninja o Call of Duty: Mobile girano in maniera soddisfacente a impostazioni medie, ma titoli più pesanti come Genshin Impact richiedono notevoli compromessi in termini di grafica e fluidità, con frame rate instabili e input lag percepibile. Per quanto riguarda la connettività, l’OPPO A5 Pro supporta rete 5G, Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 5.3, NFC per i pagamenti cardless e navigazione satellitare completa (GPS, GLONASS, Galileo).

Software

L’OPPO A5 Pro è equipaggiato con ColorOS 15, basato su Android 15; l’interfaccia mantiene uno stile pulito e moderno, con layout ordinati, icone ben progettate e una buona leggibilità generale. Visto l’hardware sul quale gira il software, sarebbe falso se vi dicessi che è fulmineo, ma per la fascia di prezzo diciamo che performa piuttosto bene. Solito aspetto criticabile è la presenza di numerose app preinstallate (bloatware), alcune delle quali non possono essere disinstallate.

Apprezzabile da parte di OPPO l’aver integrato (o meglio, lasciato a disposizione) le varie funzionalità AI in alcune app predefinite. Ad esempio, nella Galleria e nelle Note troviamo strumenti come AI Eraser, AI Unblur e AI Remove Reflections, che permettono di migliorare le immagini in modo semplice ed efficace. L’AI Assistant per le Note, invece, supporta la creazione e l’organizzazione automatica dei contenuti.

Fotocamera

L’OPPO A5 Pro è dotato di un comparto fotografico essenziale, non a caso sul retro troviamo una doppia fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP e una lente di profondità da 2 MP, purtroppo niente ultragrandangolare. Sul fronte è presente una camera da 8 MP dedicata a selfie e videochiamate.

In condizioni di buona illuminazione, il sensore principale restituisce scatti dettagliati, con una discreta gamma dinamica. Tuttavia, la riproduzione dei colori risulta poco accurata e tende a produrre toni forse un po’ spenti. In situazioni di scarsa luce, la qualità cala notevolmente: le immagini diventano più rumorose, i dettagli si perdono e le funzionalità di AI non riescono sempre a compensare queste limitazioni.

La modalità ritratto offre un discreto effetto bokeh con un buon isolamento del soggetto, ma l’edge detection non è sempre precisa e può generare sfocature irregolari attorno ai bordi. La fotocamera frontale da 8 MP si comporta adeguatamente in ambienti ben illuminati, grazie anche a interventi software di AI che migliorano l’aspetto della pelle e riducono le imperfezioni. Tuttavia, come per la camera posteriore, anche in questo caso si nota una certa perdita di dettaglio e un eccessivo effetto levigato, specialmente in ambienti poco illuminati.

Sul versante video, l’A5 Pro registra in Full HD a 30 o 60 fps, ma manca la stabilizzazione ottica. I video risultano stabili solo con movimenti minimi, mentre in condizioni dinamiche si notano vibrazioni e artefatti. Anche in questo caso, i colori tendono a risultare slavati e la qualità complessiva dei video è inferiore alla media nella stessa fascia di prezzo.

Autonomia

Uno dei principali punti di forza dell’OPPO A5 Pro è sicuramente la sua batteria da 5.800 mAh, una capacità superiore alla media per la fascia di prezzo. In condizioni di utilizzo moderato, il dispositivo riesce tranquillamente a superare l’intera giornata di utilizzo, con margine anche di un buon 35% ancora a disposizione per portare avanti una mezza giornata blanda del giorno successivo.

Sul fronte della ricarica, l’A5 Pro è compatibile con la ricarica rapida a 45W SUPERVOOC, che permette di passare da 0 a 100% in circa un’oretta e mezza o poco meno. Assente la ricarica wireless.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di listino di OPPO A5 Pro 5G al lancio era pari a 279 euro, ma adesso sul sito ufficiale della stessa azienda lo si trova stabilmente da diverse settimane a 229 euro, cifra nel complesso abbastanza adeguata per quello che lo smartphone è capace di offrire, e per altro il miglior prezzo reperibile al momento online.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

OPPO A5 Pro 5G Smartphone, Foto AI 50MP, Frontale 8MP, Display 6.67” 120HZ LCD HD+, 5800mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP69, Olive Green 304,87€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 02/05/2025 16:30

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le