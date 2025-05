Recensione HUAWEI Fit 4 Pro: il rivale di Apple Watch Ultra, a meno di 240 euro

Una cosa è certa: sono poco più di 10 anni che Huawei è entrata nel mondo del fitness, e nel corso di questo tempo non ha mai smesso di produrre smartwatch di alta qualità, venduti al giusto prezzo e rivolti non solo ad un’utenza occasionale ma anche ai veri sportivi.

Una filosofia che troviamo anche nel nuovo HUAWEI Watch Fit 4 Pro, un dispositivo che in sostanza è un po’ una conferma un po’ una rivoluzione, non solo per quanto riguarda il design ma anche per quanto riguarda i sensori: la fortunata serie “Fit” del brand si arricchisce della variante Pro, realizzata in lega di titanio e vetro zaffiro, che ora integra il tracciamento avanzato delle immersioni, del golf, del trail running con la possibilità di scaricare delle mappe a colori da sfruttare con il doppio gps. E fa anche l’EGC.

Non male per uno smartwatch che, con il nostro coupon esclusivo (che trovate nel box in basso), costa 239,00 euro.

Recensione HUAWEI Fit 4 Pro: è (vero) rivale di Apple Watch Ultra, ma costa tre volte meno

Videorecensione HUAWEI Fit 4 Pro

Design e materiali

Nonostante si tratti di una versione inedita, in realtà il design del HUAWEI Watch Fit 4 Pro porta con sé una sorta di soluzione di continuità e non viene stravolto. Lo smartwatch continua ad essere elegante, disponibile in tre colorazioni che possono essere accoppiate con diversi cinturini, molto leggero e comodo al polso. La cassa è realizzata in lega di titanio e lo schermo è protetto da un vetro zaffiro e sì, è inutile negarlo, lo stile è molto simile a quello di un Apple Watch Ultra ma con due differenze molto importanti: il peso e lo spessore.

Perché con i suoi 30 grammi e 9.3 mm di spessore, HUAWEI Watch Fit 4 Pro pesa praticamente la metà dello smartwatch di Apple, ed una volta indossato al polso lo si sentirà appena. Un particolare non indifferente, soprattutto pensando che si tratta di un dispositivo che si rivolge perlopiù agli sportivi e, si sa, quando si fa sport avere al polso uno smartwatch pesante è una cosa molto fastidiosa.

Lateralmente sono presenti due tasti: quello in basso è una sorta di “tasto azione” programmabile, con il quale out-of-the-box si potrà chiamare il menu degli sport, il secondo invece è una rotella di colore rosso utile a richiamare il menu principale delle app e con la quale (ruotandola) si potrà navigare tra gli elementi grafici del sistema operativo. Sul lato opposto ci sono due piccoli tagli che lasciano spazio all’altoparlante integrato che, assieme ad un microfono, permetteranno di rispondere alle telefonate direttamente dallo smartwatch.

Insomma, ancora una volta HUAWEI ha prodotto uno smartwatch che la concorrenza deve assolutamente temere, elegante, comodo da indossare e resistente.

Display

Frontalmente c’è un ottimo display AMOLED da 1.82 pollici in grado di garantire una luminosità di picco di ben 3000 nits che, credetemi, si notano tutti quando ci si trova in condizioni di luce diretta. Il pannello è protetto da un vetro zaffiro e le cornici continuano ad essere leggermente spesse ma, come al solito, sul fronte display HUAWEI non delude: lo schermo ha un’ottima nitidezza e dei colori davvero ben bilanciati, insomma è un signor display. Ed è così anche grazie ad un sensore di luminosità, che è diventato più preciso e che il brand ha calibrato perfettamente: ad ogni minimo cambiamento di luminosità ambientale, lo smartwatch avrà sempre (e dico sempre) la giusta retroilluminazione.

Il touchscreen, poi, è veramente reattivo al tocco ma lo smartwatch non integra l’always-on: va detto però, che abbiamo notato un’ottima reattività dell’accensione dello schermo con la rotazione del polso.

Hardware connettività

HUAWEI Watch Fit 4 Pro è disponibile solo nella versione Bluetooth e non in quella LTE. Poco male, perché effettivamente le persone che utilizzerebbero lo smartwatch connettendolo alla rete cellulare sono davvero poche ed inoltre è possibile scaricare sull’orologio praticamente qualsiasi elemento utile al proprio allenamento (comprese le mappe).

È compatibile sia con Android che con iPhone e, come al solito, lato connettività non c’è nulla da criticare: anche se in quanto a funzionalità ci sono un po’ di differenze tra i due sistemi operativi, la connessione allo smartphone è sempre immediata e stabile.

Considerando la qualità costruttiva (e soprattutto quella dei sensori, di cui parleremo a breve), la batteria, alcune migliorie software e soprattutto il rapporto qualità/prezzo, il nuovo smartwatch di HUAWEI potrebbe essere considerato una delle poche alternative all’Apple Watch anche per gli utenti che hanno un iPhone ma che non vogliono spendere cifre esorbitanti.

Per quanto riguarda il SoC che muove questo watch, Huawei ha reso pubbliche pochissime informazioni e dettagli. Poco male però, perché tutta l’esperienza utente è sempre veloce e fluida ed i rallentamenti sono praticamente inesistenti. Quello che posso dirvi, è che dal punto di vista hardware quelli di Huawei devono aver fatto una piccola magia con il (doppio) GPS: HUAWEI Watch Fit 4 Pro è tra gli smartwatch con il fix ai satelliti più veloce e preciso che ho avuto modo di provare ultimamente.

Si può rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio e parlare in vivavoce; l’audio proveniente dallo speaker è di ottima qualità, il suono è limpido e la voce è perfettamente chiara ed udibile. Davvero eccezionale anche il sistema di vibrazione, che restituisce dei feedback netti e che si riescono a sentire anche mentre si pratica sport.l

Software e sensori

In quanto a software non ci sono grandi novità. HUAWEI Watch Fit 4 Pro è animato da HarmonyOS, e non finiremo mai di ripetere quanto sia il software dello smartwatch, sia l’app companion HUAWEI Health siano migliorati nel tempo.

Nell’orologio è possibile scorrere e personalizzare diverse schede accessibili tramite degli swipe orizzontali partendo dal quadrante, e rispetto alla generazione precedente migliora il multitasking, che ora è possibile gestire visualizzando in una schermata tutte le applicazioni attive, che rimangono comunque eseguite in background. È anche possibile vedere le notifiche di una determinata applicazione di messaggistica e leggere tutta la conversazione in caso di messaggi multipli in arrivo.

La nuova versione del sistema operativo di HUAWEI inoltre, integra una tastiera con cui si potrà anche rispondere ai messaggi qualora non si voglia utilizzare le emoji o la dettatura vocale. Ma è proprio nell’interazione con le notifiche dei messaggi che c’è una differenza nell’esperienza utente tra iPhone e Android: se sul sistema operativo di Google si potrà sfruttare al massimo la tastiera e la gestione delle notifiche, quando si connetterà HUAWEI Watch Fit 4 Pro ad un iPhone si potranno solo visualizzare. Ma questa è una limitazione imposta da Apple, su cui HUAWEI può fare ben poco.

È ora possibile visualizzare i percorsi dei propri allenamenti in delle mappe a colori, molto dettagliate con indicatori topografici delle aree geografiche circostanti entro 10 metri: durante l’allenamento, la pagina della mappa visualizzerà i dati chiave dell’allenamento in tempo reale e, allo stesso tempo, si potrà ingrandire e rimpicciolire lo zoom toccando lo schermo o ruotando la corona.

E rispetto alla generazione precedente, aumentano anche i sensori e gli sport supportati. Oltre alla possibilità di eseguire gli ECG (elettrocardiogrammi) HUAWEI Watch Fit 4 Pro supporta ora il Freediving fino a 40 metri, ha l’altimetro e la modalità Golf avanzata, che fino ad oggi era presente solo nel top di gamma del brand e che ho avuto modo di provare un po’ di tempo fa su un altro smartwatch di HUAWEI: tramite l’applicazione è possibile scaricare la mappa del campo in cui si va a giocare, in cui verranno visualizzati una marea di dati relativi ad esempio alla distanza dal Green, l’altitudine, il vento e così via, assieme a tutte le statistiche della propria partita.

Ma come fa HUAWEI a rilevare tutte queste cose con estrema precisione? Grazie al nuovo sensore TrueSense, che misura oltre 60 indicatori di salute e fitness e monitora i principali sistemi del corpo umano. E non c’è niente da fare: che si tratti di ossigenazione del sangue, di ECG, di temperatura cutanea, dei passi, di rilevamento del sonno e così via, la precisione del sistema TrueSense è davvero eccezionale. In questo campo HUAWEI è diventato ormai lo standard di riferimento nel settore dei dispositivi indossabili.

Autonomia della batteria

La batteria del HUAWEI Watch Fit 4 Pro è una 400 mAh che permette al nuovo smartwatch del brand di confermarsi un campione di autonomia. L’azienda garantisce fino a 10 giorni di autonomia massima (e 7 di autonomia media) e nei miei test, non facendo alcuna attività sportiva ma con tutte le rilevazioni attive h24, sono riuscito ad arrivare a poco più di 6 giorni di utilizzo con un’unica carica. E sono prestazioni niente male soprattutto considerando quanto è sottile e leggero lo smartwatch.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del HUAWEI Watch Fit 4 Pro è di 279 euro ma, tramite il coupon che trovate nel box in basso, fino al 29 giugno 2025 lo potrete acquistare in sconto a 239 euro con un cinturino extra in omaggio. Tutta la nuova serie Huawei Fit4 è disponibile a partire dal 15 maggio 2025 e nei maggiori store di elettronica di consumo, online e offline.

Ed è inutile perdersi in troppe parole: a questo prezzo è un best buy. È lo smartwatch che più ci ha convinto nella sua fascia ed anche se non avrà l’NFC o l’always on display è realizzato perfettamente, è leggero e sottile ed il sensore TrueSense lo rende il più preciso nelle misurazioni.



