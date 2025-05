Recensione Eleglide Mopride 3 (M3): tanta qualità, al giusto prezzo

L’estate ormai è alle porte ed inizia la nostra rassegna con i test sulle migliori bici elettriche da comprare nel 2025. E nelle nostre recensioni non poteva mancare Eleglide, un brand che ormai conosciamo bene e che abbiamo sempre apprezzato per il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti.

Arriva il turno della Eleglide Mopride 3 (M3), una mountain bike elettrica con cui però il brand ha voluto alzare l’asticella, soprattutto per quanto riguarda il design, le caratteristiche ed il prezzo: è una bici elettrica perfettamente legale in italia, costa meno di 820 euro (con il nostro coupon sconto esclusivo), ha freni a disco idraulici, una batteria da ben 576 Wh ed un motore da 250w con una coppia di 50 Nm.

Recensione Eleglide M3: la mountain bike elettrica perfetta per la città e le gite fuori porta

Videorecensione Eleglide Mopride 3

Unboxing e montaggio

Eleglide Mopride 3 non è una bicicletta elettrica pieghevole, per questo arriva con una confezione molto ingombrante proprio perché arriva praticamente già montata. Gli unici elementi da assemblare sono il manubrio, i pedali, il faro, la sella e la ruota anteriore.

Nulla di particolarmente difficile ma, considerando che si tratta comunque di un prodotto particolarmente pesante, il mio consiglio è quello di farsi aiutare perlopiù per estrarre la bici dalla confezione.

Caratteristiche tecniche – Eleglide Mopride 3

Potenza motore: 250W (di tipo brushless);

250W (di tipo brushless); Velocità massima: limitata a 25 km/h;

limitata a 25 km/h; Batteria: rimovibile da 48v e 12 Ah;

rimovibile da 48v e 12 Ah; Pneumatici: 29 x 2.4 pollici;

29 x 2.4 pollici; Cinque modalità di guida;

modalità di guida; Luce anteriore : LED;

: LED; Telaio : lega d’alluminio;

: lega d’alluminio; Peso bici : 34 kg con batteria montata;

: 34 kg con batteria montata; Peso supportato: 120 Kg;

120 Kg; Freno a disco : anteriore/posteriore;

: anteriore/posteriore; Dimensioni da aperta: 190 x 73 x 110 cm.

Design e materiali

Eleglide Mopride 3 è una bicicletta elettrica davvero ben fatta. La mountain bike arriva con un nuovo telaio particolarmente elegante, con una struttura leggermente curva e tutti i dettagli al posto giusto. È una bici piuttosto pesante (pesa 27 Kg senza batteria e 34 Kg con la batteria montata), ma è un particolare che si sente solo quando la si vuole alzare: il design molto snello e la potenza del motore, rendono questo peso poco influente sia agli occhi che all’utilizzo.

Molto bella la batteria che è quasi a filo del telaio, che si può comunque estrarre tramite una chiave per essere caricata indipendentemente dalla bici, ma che ha richiesto il posizionamento esterno della centralina per la gestione del controllo elettronico: è questo, forse, il particolare che meno mi è piaciuto di questa bicicletta elettrica, ma personalmente lo preferisco rispetto alla soluzione vede il pacco batterie molto grande e posto esternamente al telaio.

Anteriormente, la Eleglide M3 integra due forcelle meccaniche che si possono regolare su diversi livelli nella rigidità e che, soprattutto per i meno esperti del settore, potrebbero sembrare un po’ troppo dure, soprattutto se paragonate a quelle che in genere si trovano nelle fat bike. In realtà però, a mio avviso il brand è stato piuttosto bravo nell’impostazione generale dell’ammortizzatore anteriore, rendendola piuttosto in linea con la tipologia di bicicletta ed agevolandola anche con la forma del manubrio che risulta molto comodo sia in città che negli sterrati.

Peccato per il posteriore, in cui l’azienda non ha integrato alcun ammortizzatore (né nella struttura né nella sella): date le ruote sottili, le vibrazioni e gli urti dovuti ai fossi si sentono parecchio, nonostante la sella sia di buona qualità e ben imbottita.

Molto buoni gli pneumatici che sono da 29 x 2.4 pollici ed essendo leggermente più grandi della media riescono comunque a gestire piuttosto bene urti e vibrazioni. Non si tratta di pneumatici anti foratura, ma sono molto resistenti e del giusto diametro sia per la città che per le gite fuori porta.

Bello il display, che è a colori e si vede bene sotto la luce del sole. Peccato solo per le dimensioni un po’ ridotte, anche se in effetti tutte le informazioni più importanti sono visibili senza alcun problema. Così così il sistema di controllo dei livelli di pedalata assistita, che è affidato a dei tasti un po’ troppo piccoli e difficili da raggiungere soprattutto se ci si sta impegnando nella pedalata.

Infine niente acceleratore. È presente il connettore a cui collegarne uno esterno, che però nella confezione non è presente: il che, assieme alla potenza del motore, rende questa Eleglide Mopride 3 una bici elettrica perfettamente legale in Italia.

Motore, cambio e freni

Eleglide Mopride 3 è animata da un motore da 250w che garantisce una velocità massima limitata a 25 km/h. Tramite l’applicazione, di cui parleremo a breve, è possibile aumentare la velocità fino a 32 Km/h ma vi consiglio di evitare perché renderebbe la bici illegale in Italia.

Rispetto alle bici elettriche degli anni passati, il motore migliora parecchio non solo in quanto a peso massimo supportato (che è di 120 Kg) ma soprattutto riguardo alla coppia e all’erogazione dell’energia: i 50 Nm sono ben gestiti, ed anche se non è presente un sensore di coppia l’assistenza è comunque distribuita in modo piuttosto uniforme.

Va detto che l’erogazione dell’assistenza alla pedalata è più tendente al lungo che al corto, ed effettivamente è un particolare che soprattutto in alcune situazioni (perlopiù fuori porta) potrebbe non piacere a tutti. Per la città invece è perfetto, così come la presenza della modalità “walk”, che fornirà assistenza nella spinta della bicicletta anche in salite che superano il 15% di pendenza.

Buono il solito cambio Shimano a 7 rapporti, che si gestisce tramite un selettore a scatto posizionato sulla destra, ma che a mio avviso date le prestazioni della bici è un po’ sottodimensionato. Avrei preferito vedere la Eleglide Mopride 3 dotata di 21 rapporti, una caratteristica comoda sia negli sterrati che in città, perché superati i 20 Km/h si inizierà a pedalare a vuoto pur di far attivare il motore. Ad ogni modo si tratta di un cambio preciso , veloce e non mi ha dato alcun problema relativo alla necessità di essere regolato una volta montata la bici.

Molto bene i freni che sono di tipo idraulico: la frenata viene rilevata anche dalla centralina (ad ogni frenata si accenderà un icona sul display) e la qualità della frenata è nettamente superiore e molto più sicura grazie ad una maggiore sensibilità della manopola.

Le modalità di pedalata assistita sono cinque, ed in ogni caso l’assistenza alla pedalata si attiverà una volta effettuata qualche pedalata.

Applicazione

Eleglide Mopride 3 è poi gestita da un’applicazione per smartphone che si chiama proprio Eleglide ed è disponibile sia per iOS che per Android. Ad ogni modo, si tratta di un’applicazione molto simile a quella che in genere accompagna i monopattini elettrici, con cui è possibile controllare tutte le informazioni riguardo la bicicletta e “bloccarla” con una password in modo da renderla non utilizzabile.

Nell’app però è anche possibile accedere ad una serie di personalizzazioni. È possibile regolare la luminosità del computer di bordo, è possibile modificare la velocità massima fino a 32 Km/h (rendendo così la bici illegale in Italia) e così via.

È anche disponibile una mappa, che sfrutta Google Maps, su cui si potrà vedere il percorso e tutte le relative statistiche. Una funzione sfiziosa, che però a mio avviso non introduce nulla di particolarmente utile.

Guidabilità – Eleglide Mopride 3

n quanto a guidabilità, nel complesso la Eleglide M3 è una bici piuttosto confortevole. La posizione di seduta naturalmente non è eretta come quella di una city bike, ma è comunque lontana da quella che si potrebbe trovare in una mountain bike sportiva. La larghezza del manubrio è buona e la maneggevolezza è impeccabile anche alle velocità più elevate.

Peccato per la mancanza di un sistema di ammonizzazione posteriore e per la presenza di una sella piuttosto dura, ma una cosa è certa: la Eleglide Mopride 3 è una di quelle bici elettriche che è perfetta sia per la città che per le escursioni in montagna. Manca il sensore di coppia, è vero, ma come già detto l’erogazione dell’energia è piuttosto uniforme.

La sua assenza però, vuol dire che il livello di assistenza selezionato non influenzerà l’erogazione della coppia in base alla pedalata, ma modificherà solo la velocità massima raggiungibile e, in condizioni estreme, si potrebbe anche arrivare a 25 Km/h pedalando (a vuoto) in prima marcia.

Insomma l’erogazione è buona ma il sensore di coppia sarebbe stato la ciliegina sulla torta, anche perché gli pneumatici Kenda sono di ottima qualità e riescono a garantire una buona aderenza anche in curva.

Autonomia della batteria e ricarica

La batteria della Eleglide M3 è una 48v a 12 Ah, cioè 576 Wh, con la quale, nei miei test, circa 70 Km in modalità con una pedalata assistita variabile, spesso impostata alla massima assistenza. E nonostante sia comunque un buon traguardo, soprattutto considerando i saliscendi di Avellino, è una performance piuttosto distante dai 120 Km dichiarati dall’azienda.

La ricarica è nella media. Data la capienza della batteria, per ricaricare dallo 0% al 100% ci potranno volere poco più di 6 ore.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita della Eleglide Mopride 3 è di 849,00 euro su GeekMall ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla in sconto grazie ad un coupon esclusivo che fa scendere la cifra a 819,00 euro. Una cifra ottima per una mountain bike che è sì economica, ma che ha un alto rapporto qualità prezzo. Per la cifra a cui viene venduta in sconto, è molto difficile trovare una concorrente diretta per qualità costruttiva, autonomia e confort. In più, poi, ha un’app che per alcune persone può essere importante.

Peccato per il cambio che è solo a 7 rapporti e per l’assenza degli ammortizzatori posteriori, ma ad ogni modo a questo prezzo è difficile volere di più nella Eleglide Mopride 3.



