Recensione Bose QuietComfort EarBuds: potenza, eleganza e comfort per delle cuffie uniche

Il settore delle cuffie in-ear ha visto con il tempo centinaia di modelli che propongono una chiusura completa del padiglione auricolare, ma Bose potrebbe davvero aver fatto centro con il le nuove QuietComfort EarBuds. Questo cuffie, infatti, sono dotate di un design davvero particolare che mira ad unire stile e performance in un pacchetto davvero unico. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione Bose QuietComfort EarBuds

Design e materiali

La grande particolarità delle cuffie Bose QuietComfort EarBuds risiede proprio nel design che l’azienda a voluto regalare a questi dispositivi. La forma degli auricolari è probabilmente tra le più particolari che vedrete in questi anni e permette di far aderire completamente le cuffie all’orecchio, in modo da sfruttare al meglio sia l’ANC che la riproduzione dei dettagli sonori più impercettibili. Come? Con un ingegnoso stratagemma: le cuffie, infatti, hanno una singolare forma a fagiolino, che si evolve in una superficie più grossa e piatta riservata ai comandi touch.

Oltre al classico gommino sul terminale (disponibile in tre dimensioni), che regola l’aderenza delle cuffie alla cavità auricolare, queste cuffie sono dotate anche di un anello in silicone che si occupa principalmente di tappare al meglio l’orecchio per evitare la fuoriuscita del suono che potrebbe comportare la perdita di dettagli musicali. L’anello è disponibile anch’esso in tre dimensioni incluse in confezione ed una volta installato quello che meglio si adatta al nostro orecchio è necessario effettuare una leggera torsione dell’auricolare dopo averlo indossato, in modo da far aderire al meglio la cuffia al padiglione.

Queste cuffie, quindi, hanno una vestibilità senza precedenti e possono essere adattate facilmente a qualsiasi forma di orecchio, senza perdere ne efficacia e ne comfort nell’utilizzo. Chi vi scrive, per esempio, ha sempre avuto particolare fastidio con le in-ear, ma con queste cuffie non ha accusato alcun tipo di problema e non potremmo davvero esserne più felici. Le cuffie possono essere utilizzate anche durante l’allenamento, perché sono ben salde nell’orecchio ed offrono la certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua.

La colorazione che abbiamo avuto modo di testare è il “Lilla Freddo“, un particolare viola tenue incredibilmente elegante, anche se la finitura opaca e i materiali utilizzati tendono un po’ troppo a trattenere la polvere, sia sulle cuffie che sulla custodia di ricarica. La custodia, in particolare, è quella che sembra soffrire di più questo problema, che però può essere tranquillamente risolto munendosi di un piccolo panno con cui pulirla di tanto in tanto.

Le cuffie sono dotate di aggancio magnetico per l’alloggiamento nella custodia, mentre anche il case è piuttosto basilare, ma con un coperchio particolarmente saldo. Sulla parte frontale troviamo un LED di stato, mentre sul retro l’ingresso USB-C per la ricarica. La custodia, tuttavia, è compatibile anche con la ricarica wireless.

Suono e funzionalità

Le cuffie Bose QuietComfort EarBuds offrono un audio ad alta fedeltà tipico del brand, che riproduce al meglio sia le frequenze più basse che quelle più alte. La riproduzione musicale è veramente piacevole e la particolare forma degli auricolari permette di perdere neanche un dettaglio durante l’ascolto delle proprie canzoni preferite. L’equalizzatore integrato nell’app permette di utilizzare cinque diversi preset per ogni esigenza, ma i puristi possono creare le proprie impostazioni personalizzate andando a regolare la potenza di ogni frequenza.

Ad interfacciarsi con le QuietComfort c’è l’app Bose QCE (disponibile per iOS e Android), che permette di regolare davvero ogni aspetto delle cuffie. Tramite quest’app, infatti, è possibile personalizzare i comandi touch, assegnando dei comandi precisi per singolo tap, doppio tap, triplo tap e pressione prolungata per ogni auricolare, in modo da regolare al meglio in comportamento delle cuffie sia durante l’ascolto musicale che in chiamata.

Non tutte le funzioni, però, sono disponibili per gli utenti italiani: l’app, infatti, è completamente in lingua inglese e il controllo vocale non supporta la lingua italiana. Sotto questo punto di vista, però, è possibile aggirare il problema utilizzando l’assistente vocale del proprio smartphone, con cui le cuffie è pienamente compatibile. L’inglese utilizzato nell’app, tuttavia, è piuttosto basilare quindi non dovrebbero esserci particolari problemi di comprensione delle funzionalità.

Le cuffie, come accennato in precedenza, sono dotate di cancellazione del rumore ANC con la modalità trasparenza che permette di rimanere vigili anche senza isolarsi del tutto. Con la modalità “Silenzio“, invece, le cuffie permettono di silenziare anche la stanza più rumorosa, in modo da poter mantenere facilmente la concentrazione oppure godersi la propria musica preferita anche nei luoghi più affollati (come per esempio la metropolitana).

Grazie alla connettività multipoint e al Bluetooth 5.3, inoltre, queste cuffie possono essere collegate a più dispositivi allo stesso tempo, con il sistema che darà sempre priorità al dispositivo che sta per ricevere una telefonata. Questo modello è dotato di triplo microfono per auricolare in modo da garantire che la voce sia trasmessa all’interlocutore in modo sempre chiaro e preciso.

L’autonomia, inoltre, è sicuramente uno dei punti forti delle Bose QuietComfort EarBuds: con una batteria da 75 mAh per ogni auricolare ed una custodia di ricarica da 300 mAh, è possibile ottenere fino a 13 ore di riproduzione musicale senza interruzioni, che si raddoppiano grazie alla grande capienza del case. Tramite l’app, per di più, è possibile anche visualizzare una stima dell’autonomia rimanente al momento, in modo da non lasciarsi sorprendere e ricaricare immediatamente le cuffie.

Recensione Bose QuietComfort EarBuds: prezzo e considerazioni

Le cuffie QuietComfort EarBuds sono un concentrato di tecnologia al servizio del comfort: se non sopportate le classiche in-ear, questa soluzione offerta dalla compagnia statunitense potrebbe proprio fare al caso vostro. La riproduzione musicale semplicemente al top ed un comparto ANC di ottimo livello rendono queste cuffie una scelta davvero molto semplice. Il prezzo, tuttavia, potrebbe non essere accessibile proprio per tutti.

Bose, infatti, propone il modello QuietComfort EarBuds ad un prezzo di listino di 199€: sicuramente giusto per la tecnologia messa in campo. Stiamo infatti parlando di un prodotto di qualità premium, sia nel design che nelle specifiche tecniche. Se siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie e il vostro budget lo consente, non pensateci oltre e fiondatevi subito su questo modello.

