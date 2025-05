Realme Neo 7 Turbo sarà il più potente della serie e arriverà anche da noi

Mentre in Italia siamo in attesa dei nuovi modelli della gamma GT, in Cina è in dirittura d’arrivo Realme Neo 7 Turbo. Tuttavia si tratta di un dispositivo importante anche per noi occidentali: ecco quando dovrebbe essere presentato e cosa possiamo aspettarci.

Realme Neo 7 Turbo in arrivo a maggio, ma forse lo conosciamo già: cosa possiamo aspettarci

Neo 7 – Crediti: Realme

L’azienda cinese ha iniziato ad incuriosire gli appassionati con i primi teaser, ma nulla di trascendentale. Realme Neo 7 Turbo viene annunciato come il più potente della serie, ma non ci sono altri dettagli ufficiali. Il debutto in Cina è previsto per questo mese, eppure manca ancora la data.

Volendo essere maliziosi, è probabile che questo smartphone sia la controparte asiatica del nostro Realme GT 7 Global, in arrivo il 27 maggio. I due telefoni sarebbero le due facce della stessa medaglia: uno arriverà a livello internazionale come parte della serie GT e l’altro farà capolino in Cina con la gamma Neo.

Crediti: Realme

Il legame tra i dispositivi GT e Neo è strettissimo, dato che lineup di Realme ha già visto vari scambi tra queste famiglie di smartphone. Tornando al nuovo Realme Neo 7 Turbo il lancio dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni, forse nella settimana tra il 19 e il 25 maggio.

Crediti: MediaTek, OnePlus

Inoltre il cuore del nuovo modello Turbo sarà il Dimensity 9400e, chipset di fascia alta annunciato proprio in queste ore.

Scheda tecnica presunta