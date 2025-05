Realme Neo 7 Turbo ufficiale con un design futuristico e tanta batteria

Dopo i modelli Neo 7, 7 SE e 7x la nuova gamma di Realme sembra giunta a conclusione con il suo smartphone più potente. Realme Neo 7 Turbo arriva con specifiche tecniche da non sottovalutare, un prezzo super conveniente (ma parliamo di un modello lanciato in Cina) ed un design futuristico che strizza l’occhio a Nothing.

Realme Neo 7 Turbo: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

La prima cosa che colpisce di Realme Neo 7 Turbo è proprio il design: il dispositivo è dotato di una scocca dallo stile futuristico, che richiama i Gaming Phone e gli smartphone di Nothing (ma senza luci LED posteriori).

Frontalmente trova spazio un ampio schermo OLED da 6,8″ con refresh rate a 144 Hz ed una luminosità di picco fino a 6.500 nit; a muovere il tutto c’è il Dimensity 9400e, rivale targato MediaTek dello Snapdragon 8s Gen 4. Il telefono è impermeabile (IP69) ed offre una fotocamera IMX882 da 50 MP con un ultra-grandangolare.

Crediti: Realme

Uno degli aspetti più interessanti è sicuramente la batteria: si tratta dell’unità più capiente finora per Realme, una soluzione al silicio-carbonio da 7.200 mAh. Anche la serie principale GT dovrebbe superare l’attuale soglia dei 7.000 mAh, ma in questo caso si parla di un quantitativo ancora maggiore (e di un top di gamma).

Il nuovo Realme Neo 7 Turbo debutta al prezzo di partenza di circa 245€ al cambio attuale. Di seguito trovate le varie configurazioni; è improbabile che vedremo questo dispositivo in versione Global dato che il nostro Realme GT 7 presenta varie caratteristiche simili.

12/256 GB – 1.999 CNY (245€)

16/256 GB – 2.299 CNY (282€)

12/512GB – 2.499 CNY (307€)

16/512 GB – 2.699 CNY (331€)

Realme Neo 7 Turbo – Scheda tecnica