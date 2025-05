Realme GT 8 Pro abbatterà il muro dei 7.000 mAh

Novità in vista per la compagnia cinese: entro quest’anno arriverà un altro smartphone equipaggiato con una super batteria e il candidato più papabile è Realme GT 8 Pro. Il prossimo top di gamma abbatterà il muro dei 7.000 mAh? Potrebbe trattarsi di una novità davvero niente male!

Ancora una Battery Phone per Realme: il prossimo GT 8 Pro potrebbe avere una batteria enorme

Crediti: Realme

Ci stiamo appena riprendendo dal lancio internazionale di Realme GT 7 e GT 7T, i primi smartphone Global del brand con batterie da ben 7.000 mAh, ed è già il momento di guardare avanti.

L’azienda ha deciso di puntare non solo sulle performance e sulle capacità dei chipset, ma anche sull’autonomia. L’introduzione di batterie al silicio-carbonio consente di avere una maggiore densità in un formato ridotto, in modo da non impattare sullo spessore degli smartphone.

Il risultato è un telefono “classico” ma con una batteria extra large, come nel caso degli ultimi modelli della serie GT. La compagnia asiatica è intenzionata ad andare oltre: la strategia sarebbe quella di puntare sempre più sulle batterie e il prossimo passo sarebbe una soluzione da 7.500 mAh.

Il primo smartphone del brand con questa novità sarebbe in dirittura d’arrivo entro fine anno: a questo punto è facile ipotizzare che si tratti di Realme GT 8 Pro. Il lancio del flagship è previsto in autunno, dopo la presentazione dello Snapdragon 8 Elite 2 (fissata per settembre).

Le novità del futuro top di gamma

Il flagship è stato già protagonista di alcune indiscrezioni, al momento molto “basilari”. Di certo avrà a bordo il prossimo chipset di punta di Qualcomm mentre lato sicurezza ritroveremo un lettore d’impronte ad ultrasuoni.

A parte la super batteria dovremmo avere un miglioramento anche per il comparto fotografico. Stavolta ci sarebbe un teleobiettivo periscopico dal 200 MP, tuttavia si tratta di un dettagli da prendere con cautela (ma che farebbe alzare di parecchio l’asticella delle performance fotografiche).