Realme GT 7 e GT 7T pronti al debutto e c’è un colpo di scena

La compagnia asiatica ha annunciato il lancio Global di Realme GT 7 e ci sono due sorprese: sarà un vero e proprio top di gamma e non arriverà da solo. L’appuntamento è fissato per maggio: facciamo il punto della situazione e vediamo quali potrebbero essere le caratteristiche, sulla base dei teaser.

Realme GT 7 Global sarà un top di gamma: c’è la conferma dai teaser ufficiali

GT 7 cinese – Crediti: Realme

In queste ore Realme ha annunciato un nuovo concept phone equipaggiato con una super batteria da 10.000 mAh. Farà parte della serie GT ma non aspettatevi un lancio commerciale; ad arrivare sul mercato sarà invece Realme GT 7 Global, confermato con i primi teaser ufficiali.

Al momento si parla del debutto in India: l’appuntamento è fissato per maggio, ma manca ancora la data. Tuttavia i teaser hanno già svelato un dettaglio importante. Lo scorso anno abbiamo assistito all’uscita di GT 6 e GT 6T Global, rispettivamente rebrand occidentali di Neo 6 e 6 SE: abbiamo subito pensato ad una strategia simile anche per stavolta, ma la realtà sembra diversa.

Realme GT 7 Global è stato mostrato nelle prime immagini e sembra identico a GT 7 cinese (lo vedete in copertina). La prova fondamentale è data dalla scocca: il flagship presentato in Cina ad aprile monta per la prima volta una cover posteriore in un materiale inedito, un misto di fibra di vetro e grafene che aumenta la conduttività termica fino al 600%.

Il dispositivo annunciato per i mercati Global avrà questa stessa caratteristica quindi è molto probabile che il “nostro” GT 7 offrirà le medesime specifiche (tra cui il Dimensity 9400+).

Dimensioni e peso – 162,42 x 75,97 x 8,25 mm per 203 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display OLED 8T LTPO BOE Q10 da 6,80″ 1.5K+ (2.800 × 1.280 pixel), micro–curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, PWM a 4.608 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

Lettore d’impronte sotto il display (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 7.200 mAh con ricarica rapida da 100W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX896, OIS e ultra-wide OV08D10 da 112°

Selfie camera IMX480 da 16 MP (f/2.4)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Android 15 con Realme UI 6.0

E Realme GT 7T?

Crediti: Realme

L’azienda ha confermato una “serie” di smartphone, quindi è molto probabile che ci sarà anche Realme GT 7T. Il dispositivo sarebbe stato anche individuato su Geekbench e dovrebbe essere un rebrand di Realme Neo 7 SE, presentato a febbraio in Cina.

Resta solo un ultimo interrogativo: nelle scorse settimane sempre su Geekbench è apparso uno smartphone Global con Dimensity 9300+ (siglato RMX5061). Il profilo tecnico coinciderebbe con quello di Realme Neo 7, altro modello presentato in Cina. Ci sarà un rebrand occidentale anche per questo?