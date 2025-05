Realme GT 7 Dream Edition scalda i motori in vista del lancio

L’evento di lancio del nuovi modelli della serie GT si avvicina ma le novità non sono ancora finite. L’azienda ha annunciato Realme GT 7 Dream Edition: il primo teaser stuzzica i fan e lascia aperta la possibilità di una versione speciale a tema automobilistico.

Realme GT 7 Dream Edition arriva il 27 maggio: è l’edizione speciale a tema automobilistico

Crediti: Realme

Il design degli smartphone della gamma è già stato svelato, insieme a vari dettagli sulle specifiche. L’uscita di Realme GT 7 e GT 7T (entrambi in arrivo in versione Global) è fissata per il 27 maggio, ma è previsto anche un altro modello. Realme GT 7 Dreame Edition andrà ad aggiungersi alla serie, come anticipato dal primo teaser.

La versione speciale arriverà anche in Italia ma per il momento non ci sono dettagli. La clip lascia intravedere un’auto sportiva, precisamente da Formula 1: probabilmente si tratta di una collaborazione con un marchio oppure di una variante a tema.

Realme GT 7 è stato confermato nella colorazioni IceSense Blue e IceSense Black; probabilmente la variante Dream avrà un look differente ed una confezione di vendita speciale, a tema automobilistico. Ci aspettiamo anche personalizzazioni software come sfondi, suonerie e icone sempre con lo stesso tema.

Il nuovo smartphone della serie Realme GT avrà a bordo il Dimensity 9400e di MediaTek e sarà alimentato da ben 7.000 mAh di batteria con ricarica da 120W. Tra le novità una cover posteriore realizzata in un materiale misto di vetro e grafene, in grado di mantenere le temperature sempre fresche grazie alla sua composizione.