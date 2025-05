Realme GT 7 e GT 7T ufficiali in Italia: bellissima la versione Dream Edition!

A distanza di parecchi mesi da GT 7 Pro, la compagnia cinese annuncia Realme GT 7 e GT 7T: si tratta di due smartphone eleganti e stilosi, dotate di alcune caratteristiche davvero niente male. Inoltre c’è spazio anche per GT 7 Dream Edition, una versione speciale che farà gola agli appassionati di F1 e delle auto da corsa Aston Martin! Ecco tutti i dettagli, insieme ai prezzi in Italia e alle offerte lancio disponibili su Amazon e nelle principali catene di elettronica.

Realme GT 7 e GT 7T arrivano in Italia insieme a GT 7 Dream Edition, in collaborazione con Aston Martin

Crediti: Realme

Il design di Realme GT 7 richiama quello del fratello maggiore, con un ampio modulo fotografico squadrato. Tuttavia le analogie finiscono qui e le differenze abbracciano molteplici aspetti, a cominciare dai materiali.

Il nuovo modello è il primo smartphone al mondo dotato di una cover posteriore IceSense Design in un materiale misto di fibra di vetro e grafene. Quest’ultimo è utilizzato in virtù della sua conduttività termica: il risultato è uno smartphone sempre fresco, anche nei momenti più intensi (durante le sessioni di gaming ad esempio).

Il nuovo materiale aumenta la conduttività termina fino al 600%: il dispositivo non scalda e si mantiene performante. All’interno trova spazio un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm2, per un’esperienza completa a tutto tondo.

Tra le altre caratteristiche degne di nota abbiamo una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh: l’utilizzo di questa tecnologia consente di sfruttare unità ad alta densità ma dallo spessore ridotto, in modo da non impattare sulle dimensioni del telefono. La ricarica rapida da 120W è la chicca finale: bastano solo 14 minuti per il 50% della carica.

Le novità continuano con il Dimensity 9400e di MediaTek: il SoC, fresco di lancio, è il rivale dello Snapdragon 8s Gen 4. Realizzato a 4 nm da TSMC con architettura All Big Core, offre una frequenza di clock massima di 3,4 Ghz ed è equipaggiato con una GPU Immortalis-G720 (con il supporto al Ray Tracing hardware).

Il resto delle caratteristiche comprende la certificazione IP69 (contro acqua e polvere), tante funzionalità AI per la produttività e l’editing delle foto, il supporto a Google Gemini ed un ampio schermo AMOLED da 6,78″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz.

Realme GT 7 non si fa mancare niente, nemmeno un comparto fotografico di buon livello: il sensore principale Sony IMX906 da 50 MP (1/1.56″, f/1.88) è supportato da un ultra-grandangolare da 8 MP e da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2X. Frontalmente trova spazio un punch hole con una selfie camera da 32 MP.

Realme GT 7 Dream Edition x Aston Martin

Oltre alla versione standard è stato annunciato anche Realme GT 7 Dream Edition. Si tratta di una speciale edizione in collaborazione con Aston Martin Aramco F1 Team, dotata di una cover posteriore disegnata per l’occasione ed una confezione regalo elegantissima.

La box contiene una custodia con una trama che richiama la fibra di carbonio, mentre lo spillo per la SIM richiama un’automobile da F1. Il telefono è dotato di una scocca Racing Green, ossia la tonalità di verde specifica utilizzata da Aston Martin per le sue auto da corsa.

Realme GT 7T

Crediti: Realme

Con Realme GT 7T non aspettatevi il “piccolo” della serie: anche in questo caso siamo di fronte ad un modello interessante per specifiche e caratteristiche.

Come per il modello GT 7 abbiamo una cover IceSense Design in vetro e grafene; anche in questo caso non manca un sistema di raffreddamento con una camera di vapore di grandi dimensioni (7.700 mm2). Restano invariate batteria e ricarica, da 7.000 mAh e 120W.

Si aggiunge la colorazione Racing Yellow, dal look ispirato alle auto sportive e con una cover gialla realizzata in pelle vegana.

Cambia il chipset, una soluzione MediaTek Dimensity 8400 Max a 4 nm e fino a 3,25 GHz mentre il display è un’unità AMOLED da 6,8″ a 120 Hz. Il comparto fotografico è basato sul sensore IMX896 da 50 MP, accompagnato da un ultra-wide da 8 MP ed un obiettivo selfie da 32 MP.

Prezzi e offerte lancio

Il nuovo Realme GT 7 è già disponibile all’acquisto in Italia: la versione da 12/256 GB è in sconto a 649,9€ (anziché 7,49,9€ e con caricatore incluso) su Amazon. Il modello da 16/512 GB costa 799,9€ ma è in offerta lancio a 729,9€ in bundle con Watch S2 fino al 30 giugno (da MediaWorld, Unieuro, Expert, Euronics e Trony). Per saperne di più, dai un’occhiata alla nostra recensione!

Per quanto riguarda Realme GT 7 Dreame Edition, la versione speciale in collaborazione Aston Martin è disponibile nella sola versione da 16/512 GB; il prezzo è di 899,9€ con caricatore da 120W e le TWS Air 7 Pro in regalo (su Amazon).

Passando a Realme GT 7T, il prezzo parte da 649,9€ (12/256 GB) fino ad un massimo di 699,9€ (12/512 GB). Il dispositivo è in offerta su Amazon a 549,9€ e 599,9€, in entrambi i casi in bundle con caricatore da 120W. Gli sconti continuano anche nei principali store con la versione da 12/512 GB a 599,9€ fino al 30 giugno.

realme GT7 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 9400e, Fotocamera IMX906 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da 6000... 749,99€ Compra Ora Amazon.it realme GT 7T 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 8400-MAX, Fotocamera IMX896 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da... 649,99€ 549,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/05/2025 11:34

