Realme GT 7 e 7T stanno arrivando: svelati i prezzi in Italia

Il debutto della serie Realme GT 7 in Italia è sempre più vicino, ma per rendere l’attesa più dolce per i fan la celebre compagnia cinese ha annunciato anche quelli che saranno i prezzi e i tagli di memoria per i nuovi smartphone in arrivo nel nostro paese.

La serie Realme GT 7 sarà disponibili in Italia a partire da 649€

Crediti: Realme

I nuovi Realme GT 7 e GT 7T arriveranno in Italia il prossimo 27 maggio, ma con una settimana di anticipo il brand ha annunciato anche quelli che saranno i prezzi e i rivenditori da cui sarà possibile acquistare i nuovi smartphone della serie flagship. Entrambi i dispositivi saranno disponibili nei tagli da 12/256 GB e 12/512 GB, offrendo una soluzione in più per chi ha bisogno di più spazio per l’archiviazione.

Sia GT 7 che GT 7T saranno dotati del nuovo IceSense Graphene, un sistema di raffreddamento che utilizza il grafene per mantenere le temperatura sempre basse, anche durante i giochi oppure con i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Questa serie sarà anche la prima a combinare una batteria da 7000 mAh in silicio-carbonio con una velocissima ricarica da 120 W. Sotto la scocca, invece, GT 7 avrà in dotazione il nuovo Dimensity 9400e di Mediatek, mentre per il comparto fotografico si avrà a disposizione un potente sensore IMX906 da 50 MP con teleobiettivo 2x.

I prezzi partiranno da 649€ per la versione GT 7T da 12/256 GB fino ad arrivare ai 799€ per la versione GT 7 da 12/512 GB. Entrambi i nuovi smartphone di Realme saranno disponibili sia su Amazon che da rivenditori di terze parti come Mediaworld, Euronics e altre catene di elettronica, mentre la compagnia ha già annunciato che ci saranno offerte speciali in occasione del lancio previsto per la prossima settimana.