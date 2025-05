Realme GT 7T in una colorazione “audace”: si tinge di giallo, con un look sportivo

A distanza di parecchi mesi dall’uscita della versione di Realme GT 7 Pro la compagnia cinese riporta sotto i riflettori la sua serie di punta con l’aggiunta di due nuovi modelli. Realme GT 7 e GT 7T stanno per arrivare nei mercati internazionali, Italia compresa: ecco tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita tra leak e conferme ufficiali.

Realme GT 7 e GT 7T: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi mid-range Global | Leak

Design e display

Crediti: Realme

È necessaria una precisazione: il brand ha lanciato Realme GT 7 in Cina ad aprile, un top di gamma con Dimensity 9400+. Tuttavia la versione internazionale dovrebbe essere diversa, anche se alcuni elementi resteranno (come la scocca in un nuovo materiale “glaciale”).

Il design di Realme GT 7 Global è simile a quello della controparte cinese ma è possibile notare una prima differenza; il modello internazionale presenta una tripla fotocamera mentre il dispositivo asiatico un doppio modulo. Lo smartphone arriverà nelle colorazioni IceSense Black e IceSense Blue.

La novità è rappresentata proprio dalla scocca: si tratta di una cover realizzata in un materiale inedito, ossia un misto di fibra di vetro e grafene che aumenta la conduttività termica fino al 600%. In questo modo è possibile mantenere le temperature ancora più fresche, specialmente se in combinazione con un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore.

Crediti: Realme

Passando a Realme GT 7T anche in questo caso ritroviamo il medesimo design: un modulo fotografico squadrato con angoli arrotondati, ma rispetto al fratello maggiore c’è una doppia fotocamera ed un flash LED ad anello. Per un’ulteriore distinzione ci sarà una versione gialla in pelle vegana con delle strisce nere, un look sportivo ispirato alle auto da corsa.

Entrambi monterebbero schermi AMOLED da 6,78″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz ed una luminosità di picco elevata. Inoltre dovrebbero essere impermeabili, con certificazione almeno di grado IP68.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche di Realme GT 7 Global e GT 7T sono bel cruccio, almeno per il momento: non ci sono ancora conferme ufficiali, quindi ci baseremo sulle indiscrezioni finora.

Il modello principale GT 7 Global dovrebbe essere una sorta di versione alternativa della variante cinese e di Realme Neo 7, lanciato in Cina a dicembre, con alcune caratteristiche comuni ad entrambi. Tuttavia ci sarebbe un chipset inedito, ossia il Dimensity 9400e: si tratterebbe di una versione potenziata del Dimensity 9300+ con struttura All Big Core composta da 4 Cortex-X4 e 4 Cortex-A720.

Passando a GT 7T, in questo caso si tratterebbe di un rebrand di Realme Neo 7 SE: il design sarebbe differente ed in linea con la serie GT mentre le specifiche dovrebbero essere invariate. Si parla quindi di un telefono equipaggiato con il Dimensity 8400, ossia il primo chipset di MediaTek con architettura All Big Core destinato alla fascia media.

Per entrambi ci sarebbero batterie al silicio-carbonio da 7.000 mAh, tecnologia che consente di avere una densità maggiore ma senza impattare sullo spessore. In termini di ricarica GT 7 si spingerebbe fino a 120W mentre GT 7T avrebbe il supporto fino a 80W.

Anche per il comparto fotografico parliamo di indiscrezioni: Realme GT 7 Global avrebbe una tripla fotocamera con un sensore IMX906 da 50 MP (con stabilizzazione ottica) accompagnato da un teleobiettivo ed un ultra-grandangolare. Il fratello minore avrebbe dalla sua una doppia fotocamera con un sensore principale da 50 MP (IMX882) ed un ultra-wide.

Realme GT 7 Global – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP68

Display AMOLED 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, PWM a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400e a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x Cortex-X4 4 x Cortex-A720

GPU /

RAM LPDDR5X

memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 7.000 mAh con ricarica da 120W

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP con IMX906, OIS, teleobiettivo con zoom 2X e ultra-wide

Selfie camera da 32 MP

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Android 15 con Realme UI 6.0

Realme GT 7T – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 162,53 x 76,27 x 8,56 mm per 212 grammi

certificazione IP68

display AMOLED 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 6.000 nit, campionamento del tocco a 360 Hz (fino a 2.600 Hz), profondità colore a 10 bit e protezione Crystal Armor Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 8400 Max a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MP7

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX882, OIS e ultra-grandangolare da 112°

selfie da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 15 con Realme UI 6.0

Quanto costa Realme GT 7 / GT 7T – Prezzo e uscita Global

La data di presentazione di Realme GT 7 Global e GT 7T è fissata per il 27 maggio per i mercati internazionali: entrambi saranno disponibili in Italia. Non ci sono ancora indiscrezioni sui prezzi ma nei giorni scorsi il modello standard è apparso su Amazon a 774€ e poi prontamente rimosso: resta da vedere se si è trattato di uno spoiler o un errore.