Realme GT 7 arriva in anticipo su Amazon: prezzo e data svelati

Il nuovo smartphone della serie GT arriverà in versione Global a maggio e ora sappiamo qualcosa in più. Amazon ha confermato il debutto in Italia, insieme alla data d’uscita e al possibile prezzo, insieme ad una promo bundle. Ecco le ultime novità su Realme GT 7, in attesa del lancio vero e proprio.

Realme GT 7, Amazon anticipa la data d’uscita in Italia: ecco i dettagli

Crediti: Realme

L’uscita di Realme GT 7 Global è prevista per il 20 maggio: lo svela Amazon con una pagina dedicata al nuovo flagship. Il dispositivo è in pre-ordine con in bundle gli auricolari true wireless T200 Lite al prezzo di 774,9€: probabile che non sia quello finale, ma per il momento è ciò che appare nella pagina del prodotto.

Non sono presenti immagini del telefono mentre il taglio di memoria disponibile è da 12 GB di RAM e 256 GB di storage; il caricatore è incluso in confezione.

In base a quanto emerso dai teaser ufficiali, Realme GT 7 in versione Global dovrebbe essere identico alla variante cinese (presentata da poco). Inoltre si tratta di una “serie”: probabilmente ci sarà anche Realme GT 7T

realme GT 7 5G Smartphone 12+256GB Blue AMZ version with charger +T200 Lite Black 774,98€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/05/2025 15:34

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 162,42 x 75,97 x 8,25 mm per 203 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display OLED 8T LTPO BOE Q10 da 6,80″ 1.5K+ (2.800 × 1.280 pixel), micro–curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, PWM a 4.608 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

Lettore d’impronte sotto il display (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 7.200 mAh con ricarica rapida da 100W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX896, OIS e ultra-wide OV08D10 da 112°

Selfie camera IMX480 da 16 MP (f/2.4)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Android 15 con Realme UI 6.0

