Realme vuole stupire con un flagship dalla batteria colossale

Aspettando il lancio di Realme GT 7 in versione Global, l’azienda asiatica ha mostrato il suo nuovo concept phone. Si tratta di un prototipo equipaggiato con una super batteria da 10.000 mAh, una belva di potenza ed autonomia che potrebbe stravolgere il settore (ma che al momento ancora non esiste).

Realme GT con batteria da 10.000 mAh: è questo il futuro degli smartphone?

Crediti: Realme

Il debutto di Honor Power ha stuzzicato parecchio gli utenti, sia in Cina che a livello internazionale. Il mid-range è stato lanciato solo in patria ma ha destato non poco interesse vista la presenza di una batteria da 8.000 mAh in un corpo da 7,98 mm di spessore.

Ora tocca a Realme provare a stravolgere le cose ma per il momento si tratta ancora di un concept phone, ossia uno smartphone sperimentale che non arriverà a breve sul mercato. Questo Realme GT è equipaggiato con una mostruosa batteria da 10.000 mAh ed è dotato di uno spessore di 8,5 mm ed un peso di 200 grammi.

Ciò è possibile grazie alla presenza di una batteria ad altissimo contenuto di silicio, con un rapporto del 10% (il più altro del settore) ed una densità di 887 Wh/L. Realme ha anche realizzato una nuova struttura interna chiamata Mini Diamond Architecture che comprende oltre 60 brevetti e consente di avere una scheda madre di dimensioni inferiori.

Realme GT 7 Global in arrivo a maggio

Nel corso del mese di maggio l’azienda presenterà Realme GT 7 e GT 7T nei mercati Global: probabilmente durante l’evento sarà mostrato anche il Battery Phone da 10.000 mAh. Tuttavia il dispositivo resta un concept quindi è improbabile vedere una controparte commerciale nel breve periodo.

Questo non è il primo concept phone presentato dal brand: in occasione del MWC 2025 è stato mostrato Realme Ultra, smartphone modulare che si trasforma in una vera e propria reflex.