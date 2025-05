Realme C75 è anche 5G: resistente all’acqua, con certificazione militare e tanta batteria

A distanza di alcuni mesi la debutto della versione LTE la compagnia asiatica ha annunciato Realme C75 5G, nuovo budget phone dotato di caratteristiche di fascia superiore. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in India).

Realme C75 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Il design del nuovo arrivato è uguale a quello di Realme C75 4G (che abbiamo anche recensito per voi): sul retro trova spazio un modulo fotografico rettangolare, mentre la parte frontale ospita un ampio schermo con punch hole centrale. Cambiano le colorazioni: Realme C75 5G è dotato di un look più elegante grazie ai colori Lily White, Purple Blossom e Midnight Lily.

Il dispositivo monta uno schermo da 6,67″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz ed è equipaggiato con una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W. Il corpo ha uno spessore di 7,94 mm e nonostante il design raffinato abbiamo a che fare con un telefono resistente. La certificazione IP64 garantisce la protezione contro polvere e schizzi d’acqua ed è presente anche quella di grado militare MIL-STD-810H.

Il chipset a bordo è il Dimensity 6300, fino a 2,4 GHz di frequenza massima e dotato di memorie fino a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Di seguito trovate tutte le specifiche mentre il prezzo di Realme C75 5G parte da circa 135€ al cambio (12.999 INR). Per il momento il debutto è avvenuto in India ma non è da escludere che possa fare capolino anche alle nostre latitudini.

Realme C75 5G – Scheda tecnica