Realme 14 e 14T ufficiali in Italia: la fascia media strizza l’occhio ai Gaming Phone

La serie Number si allarga con l’aggiunta di altri due modelli: dopo Realme 14 Pro, 14 Pro e 14x 5G ora tocca a Realme 14 e 14T, entrambi ufficiali in Italia. Andiamo a conoscere tutti i dettagli tra specifiche tecniche, prezzo e uscita nel nostro paese: entrambi sono stilosissimi, ma il modello base ha un qualcosa in più e strizza l’occhio ai Gaming Phone.

Realme 14 e 14T 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

In realtà Realme 14 5G non è un modello inedito ma un rebrand del dispositivo cinese Neo 7x (a sua volta lanciato in India come P3 5G). Il design è leggermente diverso le specifiche sono le stesse: il dispositivo arriva con un pannello AMOLED da 6,67″ a 120 Hz ed è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 4.

L’autonomia è affidata ad una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W; nonostante tutto il telefono presenta uno spessore contenuto, anzi all’interno trova spazio perfino un sistema di raffreddamento con camera di vapore.

Il mid-range è impermeabile, ha un lettore d’impronte sotto lo schermo ed offre una fotocamera da 50 MP. C’è anche un anello luminoso posizionato sul retro (all’interno del modulo fotografico). Le colorazioni disponibili sono tre: Storm Titanium e Warrior Pink sono quelle tradizionali mentre la versione Mecha Silver adotta un look in stile Gaming Phone.

Passando a Realme 14T abbiamo il medesimo design e gran parte delle specifiche in comune. Cambia il chipset, in questo caso c’è il Dimensity 6300 di MediaTek, mentre la camera di vapore presenta dimensioni minori.

Ritroviamo uno schermo AMOLED perfetto per giocare (luminoso, con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz) e le funzionalità GT Boost per potenziare il gaming. Cambia lo stile: non c’è la variante mecha ma tre colorazioni classiche (Surf Green, Obsidian Black e Lightning Purple).

Prezzo e offerte

Il nuovo Realme 14 5G è stato lanciato in Italia nella configurazione da 12/256 GB al prezzo di 379,9€ ed è acquistabile da MediaWorld ed Euronics. Realme 14T 5G viene proposto nella sola versione da 8/256 GB a 299,9€, in questo caso con disponibilità presso MediaWorld, Amazon ed Euronics. E per saperne di più, ecco la nostra recensione di Realme 14!

Schede tecniche

Realme 14 5G – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,15 x 75,65 x 7,97 mm per 196 grammi

certificazione IP66/IP68/IP69

display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, campionamento del tocco a 120/180 Hz (fino a 1.500 Hz), profondità colore a 8 bit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.050 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,3 GHz – Cortex-A720 3 x 2,2 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

8 GB di RAM

256 GB di storage espandibile tramite micro SD

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con OV50D40 e sensore di profondità

selfie da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NO NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C

Android 15 con Realme UI 6.0

Realme 14T – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,15 x 75,65 x 7,97 mm per 196 grammi

certificazione IP66/IP68/IP69

display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità, 8 bit, campionamento del tocco a 180 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 1.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,3 GHz – Cortex-A76 6 x 2,2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con OmniVision OV50D40 e sensore monocromatico

selfie IMX480 da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC supportato, GPS, Speaker stereo, USB-C

Android 15 con Realme UI 6.0

