Quando esce iOS 18.6? Tutte le date per beta e versione finale

Con l’arrivo su iPhone di iOS 18.5, sta per aprirsi un nuovo ciclo di sviluppo per quello che potrebbe essere uno degli ultimi aggiornamenti di questa versione del sistema operativo mobile di Apple. La prima beta di iOS 18.6, infatti, potrebbe essere imminente, ma lo sviluppo di questa nuova versione si intreccerà probabilmente anche con il lancio della prima versione di test di iOS 19.

La prima beta di iOS 18.6 dovrebbe arrivare molto presto

Crediti: Apple

La fase di beta testing di iOS 18.6 potrebbe essere, per questo motivo, più complicata: se con il precedente aggiornamento è bastato poco più di un mese di test per la pubblicazione della versione finale, questa nuova patch potrebbe richiedere un po’ più di tempo proprio a causa della presentazione di iOS 19 al WWDC 2025. Le novità dell’aggiornamento sono al momento sconosciute, ma sul tavolo ci sono ancora l’arrivo di Apple Intelligence in Cina, le funzioni aggiuntive per l’Europa e l’integrazione con Google Gemini. Di seguito le possibili date.

Beta 1: 12-16 maggio

Beta 2: 26-30 maggio

Beta 3: 2-6 giugno

Beta 4: 16-20 giugno

Release Candidate: 26-30 giugno

Finale: 2-6 luglio

Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e speculazioni: per avere la certezza delle date e delle novità bisognerà attendere che sia Apple ad annunciarle.