Quando esce iOS 18.5? Tutte le date per beta e versione finale

Con il lancio della prima beta di iOS 18.5 è ufficialmente iniziato il ciclo di sviluppo del nuovo aggiornamento per il sistema operativo di iPhone che, contrariamente a quanto avvenuto con il precedente update, dovrebbe essere decisamente più breve. Il lancio ufficiale di questa nuova versione, infatti, potrebbe avvenire già all’inizio del prossimo mese, dopo un rilascio a ritmo serrato delle versioni beta.

Il nuovo aggiornamento di iOS 18 sta arrivando: ecco quando sarà rilasciato

Crediti: Apple

Come confermato anche da Apple, il lancio di iOS 18.5 potrebbe avvenire all’inizio del mese di maggio 2025, per poi aprire subito dopo le danze per lo sviluppo dell’aggiornamento 18.6 e le relative versioni beta. Questo significa che nel mese di aprile il rilascio delle beta potrebbe essere piuttosto serrato, con una nuova versione ogni settimana fino alla versione finale. Di seguito la possibile roadmap con le date aggiornate.

Beta 1 : 2 aprile (rilasciato)

: 2 aprile (rilasciato) Beta 2 : 14 aprile (rilasciato)

: 14 aprile (rilasciato) Beta 3 : 21 aprile (rilasciato)

: 21 aprile (rilasciato) Beta 4 : 28 aprile (rilasciato)

: 28 aprile (rilasciato) Release Candidate : 5-6 maggio (rumor)

: 5-6 maggio (rumor) Versione Finale: 12-13 maggio (rumor)

Ovviamente si tratta di semplici indiscrezioni per il momento, vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

Ultimo aggiornamento: 6 maggio

