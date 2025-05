Quando esce iOS 19 (o iOS 26)? Tutte le date per la beta e la versione finale

La parziale delusione generata dal mancato arrivo delle funzionalità di Siri e Apple Intelligence in iOS 18 ha fatto accendere prepotentemente i riflettori sul prossimo iOS 19, che tuttavia potrebbe non chiamarsi così. Stando alle indiscrezioni, il nuovo sistema operativo per iPhone potrebbe essere uno dei più grandi aggiornamenti di sempre, sia lato grafico che per quanto riguarda le funzionalità. Scopriamo insieme, quindi, quando potremo iniziare a provare iOS 19 oppure quello che potrebbe essere presentato come iOS 26.

iOS 19 debutta al WWDC 2025, con un lancio finale nel mese di settembre?

Crediti: Apple

La presentazione dei nuovi sistemi operativi di Apple è attesa, come da tradizione, alla Worldwide Developer Conference, che quest’anno si terrà dal 9 al 13 giugno. In occasione del keynote di apertura, infatti, dovrebbero essere presentate ufficialmente tutte le novità di iOS 19 (o iOS 26), proprio come accaduto per iOS 18 e tutte le altre versioni dell’OS per iPhone. Contestualmente, agli sviluppatori dovrebbe essere offerta la possibilità di testare immediatamente il sistema operativo sui propri dispositivi, con il lancio della Beta 1.

Lo sviluppo del nuovo iOS proseguirà presumibilmente per tutta l’estate, come da tradizione Apple, con una prima beta pubblica destinata agli utenti più curiosi che potrebbe vedere la luce entro la metà del mese di luglio, quando la piattaforma avrà raggiunto la stabilità. Per il lancio finale, infatti, difficilmente Apple si distaccherà da quanto fatto in passato: è lecito attendere la RC (Release Candidate) di iOS 19 poche ore dopo la presentazione della serie iPhone 17, mentre per la versione finale potrebbero passare qualche settimane, in coincidenza con il lancio sul mercato dei nuovi smartphone. Di seguito la possibile programmazione, con date confermate e rumor.

9 giugno: Beta 1 (evento WWDC)

Giugno: Beta 2

Luglio: Beta 3 / Public Beta 1

Luglio: Beta 4

Agosto: Beta 5

Agosto: Beta 6

Settembre: Release Candidate (presentazione iPhone 17)

Settembre: Finale (lancio iPhone 17)

Ultimo aggiornamento: 30 maggio

