HyperOS 2.2: quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno

Aspettando il debutto di HyperOS 3.0 ecco fare capolino il nuovo aggiornamento ad HyperOS 2.2 in Cina. Xiaomi ha dato il via al rilascio della versione stabile e di conseguenza possiamo aggiornare la lista degli smartphone supportati. Oltre ai modelli della casa di Lei Jun ci sono anche quelli Redmi mentre per POCO dovremo necessariamente attendere informazioni per il rilascio Global.

Quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno HyperOS 2.2

Crediti: Xiaomi

Le novità di HyperOS 2.2 sono state annunciate di recente: tra queste arriva anche Camera 6.0, nuova versione dell’applicazione fotocamera dei dispositivi del brand. Per ora il debutto è avvenuto solo in Cina, quindi ci limitiamo ad indicate l’elenco ufficiale così come riportato da Xiaomi.

Di seguito trovate la roadmap completa della versione cinese Stabile con gli smartphone Xiaomi e Redmi che riceveranno l’aggiornamento. Viene specificata la presenza della nuova app Fotocamera 6.0 e delle funzionalità HyperAI (basate sull’intelligenza artificiale).

Dal 28 maggio (versione Stabile)

Xiaomi 15 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 15 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 15 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 14 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 14 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 14 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi MIX Fold 4 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi MIX Flip – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K80 – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K80 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70 – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70E – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi Pad 7 – HyperAI

Xiaomi Pad 7 Pro – HyperAI

Xiaomi Pad 6S Pro – HyperAI

Dal 20 giugno (versione Stabile)

Xiaomi 13 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 13 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 13 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi MIX Fold 3 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi Civi 4 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K60 – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K60 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K60 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Redmi Turbo 4 – App Fotocamera, HyperAI

Redmi Turbo 4 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Redmi Turbo 3 – App Fotocamera, HyperAI

Redmi Note 14 5G – App Fotocamera

Redmi Note 14 Pro 5G – App Fotocamera

Redmi Note 14 Pro+ – App Fotocamera

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Da luglio (versione Stabile)

Xiaomi 12S – App Fotocamera

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi CIVI 2

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 13R – App Fotocamera

Redmi Note 13R Pro – App Fotocamera

Redmi Note 13 5G – App Fotocamera

Redmi Note 13 Pro 5G – App Fotocamera

Redmi Note 13 Pro+ – App Fotocamera

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12R

Redmi Note 14R 5G

Redmi Note 14C

Redmi Note 13R 5G

Redmi Note 13C 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Quando arriva l’aggiornamento a HyperOS 2.2?

L’aggiornamento ad HyperOS 2.2 è partito dal giorno 28 maggio in Cina, a bordo di vari smartphone Xiaomi e Redmi. Le versioni beta emerse in precedenza fanno riferimenti anche ad alcuni modelli internazionali, compresi POCO. Quindi un ipotetico elenco Global dovrebbe comprendere anche:

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X7 Pro

Tuttavia sottolineiamo ancora una volta che si tratta dell’uscita per la Cina mentre per il debutto Global bisognerà attendere la conferma ufficiale. L’attuale HyperOS 2.1 è stata lanciata prima in patria e poi progressivamente anche a livello Global. Probabilmente avverrà lo stesso anche con la nuova versione ma per ora non ci sono dettagli.

Ultimo aggiornamento: 29 maggio