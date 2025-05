Xiaomi e Android 16: quali smartphone si aggiorneranno?

A giugno arriverà la prima versione stabile di Android 16 e nel frattempo sono già disponibili varie release beta (pubblicate anche da Xiaomi). Aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco una prima lista provvisoria che comprende tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere il nuovo aggiornamento software.

Quali sono gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento ad Android 16

Manca ormai pochissimo all’uscita della nuova versione dell’OS del robottino verde, fissata per giugno come confermato da Google; nonostante ciò mancano ancora degli elenchi dei dispositivi interessati. Siamo in attesa di informazioni ufficiali ma nel frattempo c’è già una lista plausibile che comprende tutti i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che potrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 16.

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi

Redmi Note 14 (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13 (4G/5G)

Redmi 13R

Redmi 13C (4G/5G)

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

POCO

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M7 Pro

POCO M6 (4G/5G)

POCO M6 Plus

POCO M6 Pro (4G/5G)

POCO C75

POCO C71

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un elenco provvisorio, in attesa di quello ufficiale. Non appena disponibile aggiorneremo l’articolo con i dettagli forniti dalla casa di Lei Jun. Nel frattempo se volete sapere quali sono i candidati più papabili per ricevere l’update ad HyperOS 3, ecco la prima lista trapelata in rete.