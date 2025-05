Motorola e Android 16: quali smartphone si aggiorneranno?

Google ha rilasciato Android 16 Beta da diverso tempo: nel momento in cui scriviamo siamo giunti alla quarta versione, con l’uscita finale prevista per giugno. Vari produttori hanno pubblicato le prime build ma manca all’appello Motorola: questo non ci impedisce di dare un’occhiata ai candidati più probabili tra gli smartphone del brand.

Ecco la lista degli smartphone Motorola che potrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 16

Edge 60 – Crediti: Motorola

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco una lista provvisoria degli smartphone Motorola che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 16. Questi sono i modelli che hanno più probabilità di ricevere l’update mentre per i dispositivi non inclusi bisognerà attendere dettagli dal brand.

RAZR 2025 / RAZR 60

RAZR+ 2025

RAZR Ultra 2025 / RAZR 60 Ultra

RAZR 2024 / RAZR 50

RAZR+ 2024 / RAZR 50 Ultra

RAZR 2023 / RAZR 40

RAZR+ 2023 / RAZR 40 Ultra

Edge 60

Edge 60 Pro

Edge 60 Fusion

Edge 60 Stylus

Edge 50

Edge 50 Pro

Edge 50 Ultra

Edge 50 Fusion

Edge 50 Neo

Edge 40 Pro

Edge (2024)

ThinkPhone

ThinkPhone 25

Moto G Stylus 5G (2025)

Moto G Power 5G (2025)

Moto G (2025)

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Moto G35

Moto Pad 60 Pro

Solitamente Motorola non è celebre per la sua politica di aggiornamento software. Alcuni modelli premium hanno ricevuto solo tre anni di update Android mentre per i terminali più economici è anche peggio.

Un segnale di miglioramento è arrivato lo scorso dicembre con l’annuncio di 5 anni di aggiornamenti (Android e patch di sicurezza) per i modelli Edge 50 Neo, Moto G75 e ThinkPhone 25. I nuovi RAZR 60, 60 Ultra, Edge 60, 60 Pro e 60 Fusion dovrebbero ricevere 3 update Android e 4 anni di patch, quindi ancora non ci sono stati cambiamenti significativi nella politica del brand.

Samsung e Google offrono entrambi 7 anni di aggiornamenti ma addirittura si vocifera della possibilità di salire a ben 8 anni (Android e patch di sicurezza). La media generale è di 4 update Android e 5 anni complessivi, con alcune eccezioni verso l’alto (5 versioni di Android e 6 anni di sicurezza).