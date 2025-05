Lo Snapdragon 8 Elite 2 arriverà in anticipo: ora è ufficiale

Era nell’aria già da diverse settimane ed ora arriva la conferma ufficiale da parte di Qualcomm. Il prossimo Summit del produttore si terrà molto prima rispetto al solito e di conseguenza lo Snapdragon 8 Elite Gen 2 sarà annunciato in anticipo (e c’è già una data).

Qualcomm conferma la data di presentazione dello Snapdragon 8 Elite 2: ecco quando arriverà il nuovo SoC di punta

Crediti: Notebookcheck

Durante l’evento Qualcomm in occasione del Computex 2025 (da 20 al 23 maggio), il chipmaker statunitense ha colto l’occasione per annunciare il suo prossimo Summit. Questo si terrà alle Hawaii dal 23 al 25 settembre, in netto anticipo rispetto al solito.

Lo scorso evento si è tenuto dal 21 al 23 ottobre 2024 mentre l’anno prima nei giorni tra il 24 e il 26 ottobre. Non c’è una motivazione ufficiale e non sono state rivelate le novità in arrivo.

Tuttavia si tratta ormai di una tradizione: durante il Summit verrà annunciata il prossimo chipset di punta per smartphone e tablet, chiamato provvisoriamente Snapdragon 8 Elite 2 o Gen 2.

Cosa aspettarsi dal nuovo SoC

Al momento tutto tace da parte di Qualcomm, ma ci sono già indiscrezioni e dettagli tecnici. Il nuovo Snapdragon dovrebbe essere realizzato ancora una volta a 3 nm mentre secondo i primi test avrebbe totalizzato 3,8 milioni di punti su Antutu. Di seguito la presunta configurazione:

SM8850 (sigla del chipset)

3 nm (N3P) TSMC

Architettura All Big Core (solo Performance Core)

CPU octa-core 2 x 4,4 GHz – con core proprietari Oryon di seconda generazione 6 x con core proprietari Oryon di seconda generazione

GPU Adreno 840 (fino a 1,35 GHz)

Quali saranno i primi smartphone con Snapdragon 8 Elite 2

Xiaomi 15 Pro – Crediti: Xiaomi

Il lancio anticipato dello Snapdragon 8 Elite Gen 2 significa una sola cosa: quasi sicuramente anche i primi top di gamma arriveranno prima del solito. Il lancio dei flagship potrebbe essere previsto già da fine settembre o al massimo nelle prime settimane di ottobre.

Visto il legame tra la casa di Lei Jun e Qualcomm ci aspettiamo di vedere per primi Xiaomi 16 e 16 Pro (come da tradizione). Poco dopo dovrebbe essere il turno di OnePlus 15, già protagonista di un ghiotto leak, che svelerebbe tanti dettagli.

Ci aspettiamo poi il lancio di Realme GT 8 Pro, seguito poi da REDMAGIC 11 Pro/11 Pro+, Honor Magic 8 Pro e la serie Samsung Galaxy S26. A proposito di Samsung, ci sono voci contrastanti: la casa asiatica potrebbe utilizzare una soluzione Exynos, ma solo per l’Europa.