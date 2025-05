Power Station FOSSiBOT e Ampace in sconto: risparmia con i nuovi Coupon Geekmall!

Con la bella stagione cominciano i viaggi e le gite fuori porta e le nuove occasioni di Geekmall capitano a pennello. Alcune delle Power Station più interessanti di FOSSiBOT e Ampace sono in offerta con codice sconto e spedizione rapida direttamente dall’Europa: questo è il momento perfetto per risparmiare!

Le Power Station portatili sono dispositivi versatili che consentono di alimentare e ricarica apparecchi elettronici ovunque. Sono particolarmente utili per gli amanti del campeggio, ma anche per professionisti che lavorano in mobilità, fotografi e videomaker outdoor e non solo. Inoltre sono una risorsa da avere in casa, in quanto possono fungere da dispositivi di emergenza in caso di black-out domestico.

Con le offerte di Geekmall puoi risparmiare su varie tipologie di stazioni: FOSSiBOT F2400, ad esempio, è l’ideale sia per un uso domestico che in campeggio. Equipaggiata con una batteria da LiFePO4 da 2.048 Wh, la Power Station offre una potenza in uscita di 2.400W ed è in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente.

Supporta la ricarica solare ed è dotata di una pratica manopola per regolare la potenza in ingresso. La funzione UPS permette di passare automaticamente all’alimentazione elettrica a quella a batteria in 0,02 secondi, non appena viene rilevata un’interruzione di corrente.

Ampace Andes 1500 è un’altro modello interessante, pensato per chi punta al massimo ma non rinuncia al risparmio. La Power Station è dotata di uno stile tech, con una pratica luce LED ed un sistema di luci ambientali sulla parte superiore. Si tratta di una soluzione da 1.462 Wh con 2.400W di potenza e tecnologia A-Boost per la ricarica ultraveloce.

Di seguito trovi tutte le offerte del momento di Geekmall dedicate alla Power Station a marchio FOSSiBOT e Ampace. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

