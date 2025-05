PayPal sfida Apple Pay: in Europa arrivano i pagamenti contactless

Con l’arrivo di iOS 18, per rispettare le regole introdotte dal Digital Markets Act, Apple ha aperto il proprio ecosistema consentendo anche la sostituzione delle app predefinite di iOS. Tra queste app c’è anche Apple Pay, che da oggi in Europa potrà essere sostituita da PayPal e dai nuovi pagamenti contactless della celebre azienda del wallet digitale.

PayPal può sostituire Apple Pay: primi test in Germania nelle prossime settimane

Crediti: PayPal

Su iPhone, quindi, gli utenti potranno scegliere di non utilizzare più il sistema di pagamento integrato direttamente sullo smartphone ma di usufruire dei servizi di terze parti, proprio come quello offerto da PayPal. Grazie al supporto per i pagamenti contactless tramite NFC, infatti, gli utenti potranno sostituire Apple Pay ed utilizzare direttamente il proprio account PayPal per pagare nei negozi.

I test per questa nuova funzione inizieranno nelle prossime settimane in Germania, per poi allargarsi al resto d’Europa (possibilmente anche in Italia, anche se per il momento non c’è una conferma ufficiale). Per favorire l’utilizzo del nuovo sistema di pagamento, PayPal introdurrà anche nuove offerte per cashback, con la possibilità di sfruttare i pagamenti dilazionati in 6, 12 e 24 rate per gli acquisti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!